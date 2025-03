Nuova ubicazione per l'Ufficio Trasporto Scolastico a Tavarnuzze

Il Comune di Impruneta informa che il Servizio Educativo Prima Infanzia, insieme all'Ufficio Trasporto Scolastico e al servizio di trasporto scolastico pre e post scuola, sono stati trasferiti al piano terra degli uffici comunali situati a Tavarnuzze, in via Fratelli Rosselli 6. Questo spostamento è stato effettuato per rendere più agevole l'accesso agli utenti e migliorare l'interazione con i responsabili dell'ufficio. Gli uffici della refezione scolastica, invece, continueranno a trovarsi al primo piano.

"Con il trasferimento dell'Ufficio Trasporto Scolastico al piano terra, vogliamo semplificare l'accesso dei cittadini ai servizi comunali, in particolare per coloro che necessitano di supporto per il trasporto degli studenti. Si tratta di un ulteriore passo verso una maggiore efficienza e accessibilità per tutti." - ha dichiarato l'assessora Irene Marchetti.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio stampa