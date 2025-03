Prato, nuovo percorso di prevenzione per donne con disabilità al Centro Eliana Martini

Il Centro di Prevenzione Oncologica Eliana Martini è da anni impegnato nella prevenzione del tumore al seno, con screening mammografico per le donne tra i 50 e i 74 anni, invitate a partecipare tramite lettera a domicilio.

Da oggi (25 marzo) è attivo un innovativo percorso dedicato alle donne con disabilità, pensato per offrire un’opportunità concreta a chi, a causa di difficoltà pratiche o logistiche, potrebbe rinunciare alla prevenzione. Il servizio consente di effettuare, nella stessa seduta, mammografia, ecografia e, se necessario, ulteriori accertamenti.

Grazie alla guida della Dott.ssa Anna Cruciani (Responsabile della diagnostica senologica) e di Giovanna Salaris (Coordinatrice infermieristica), questa nuova attività a sostegno delle donne è gestita da una équipe tutta al femminile.

Il percorso prevede slot di appuntamenti dedicati. Le donne con disabilità residenti nella provincia di Prato possono accedere al servizio mediante prenotazione telefonica.

Il numero da contattare è lo 0574 805056 (il martedì mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00) oppure le donne possono inviare una mail a screening.prato@uslcentro.toscana.it

È ampiamente noto che l'equità di accesso ai servizi sanitari, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione deve essere sempre presidiato e costantemente potenziato. Questo nuovo percorso rappresenta il primo passo di un programma di intervento previsto nell'Area Pratese volto ad aumentare l'accessibilità agli screening oncologici per le persone con disabilità, in aderenza ai principi ispiratori del Programma PASS varato dalle Regione Toscana, prima e a oggi unica regione italiana ad avere adottato una azione specifica di politica sanitaria regionale per ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari per le persone con disabilità.

Dallo scorso maggio sempre al Centro Eliana Martini, lo stesso percorso preventivo è invece attivo per le donne con lesione midollare: anche questa iniziativa è stata portata avanti da un gruppo di lavoro integrato tra ospedale e territorio, costituito su indicazione della Direttrice sanitaria dell'Ospedale Santo Stefano, Maria Teresa Mechi e della Direttrice della SdS Pratese, Lorena Paganelli.

Fonte: Ausl Toscana Centro

