A Firenze, un poliziotto fuori servizio ha arrestato un 26enne marocchino per furto con strappo. Il giovane ha sottratto il cellulare a una ragazza italiana del '98 mentre era sulla tramvia, fuggendo alla fermata Porta al Prato-Leopolda. La vittima ha cercato di rincorrerlo, attirando l’attenzione dell'agente, che lo ha bloccato in via Solferino con il telefono ancora in mano. L’arrestato comparirà oggi davanti al giudice per la convalida della misura.

