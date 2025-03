Sport e sensibilizzazione: i calciatori del San Donato Tavarnelle in campo accompagnati dai cani

All'estero c'è chi lo fa da tempo e le foto e i video sono condivise sui social con migliaia di like. Adesso succede anche in Toscana, con protagonista il San Donato Tavarnelle.

Domenica 30 marzo alle 15 al Pianigiani di Barberino Tavarnelle la squadra di casa, che milita in Serie D nel girone E, organizzerà un'iniziativa per gli animali prima della sfida col Follonica Gavorrano: l’ingresso in campo dei giocatori sarà accompagnato dai cani del Parco degli Animali di Firenze. L'idea è sensibilizzare sul tema dell’adozione dei cani, unendo tale sentimento a una partita di calcio.

L’iniziativa è stata studiata dal San Donato Tavarnelle e ha trovato sin da subito la piena collaborazione da parte del Parco degli Animali di Firenze.

Proprio una delegazione di giocatori della squadra gialloblu si è recata in visita a Firenze al Parco degli Animali per conoscere da vicino la struttura, il personale che vi lavora e vedere i quatto zampe che sono diventati sempre più parte delle famiglie.

Il Parco degli Animali di Firenze, inaugurato nel 2011, è il canile rifugio ufficiale del Comune che attualmente ospita 50 cani (con capacità per oltre 100). La struttura è gestita direttamente dal Comune con il supporto di una Cooperativa Sociale e dei volontari dell'Associazione ATA PC. Il Parco degli Animali di Firenze, oltre ad essere presente domenica 30 marzo allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle val di Pesa, avrà uno spazio informativo all’interno dell’impianto per informare gli sportivi delle attività che avvengono in questa struttura e sensibilizzare ancora una volta sul tema dell’adozione.

“Ringraziamo per questa lodevole iniziativa di sensibilizzazione e promozione delle adozioni dei nostri cani – ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente del Comune di Firenze Paola Galgani – perché ci sono ancora tanti cani che aspettano una casa, ed è molto utile l’attività di promozione delle adozioni messa in piedi dal San Donato Tavarnelle. Chiunque voglia venire a conoscere il nostro Parco degli animali e tutte le attività sociali che svolge è il benvenuto

Notizie correlate