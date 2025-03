Su di lui numerosi precedenti penali, espulso 26enne straniero

I Carabinieri di Viareggio hanno intensificato i controlli contro la microcriminalità e lo spaccio. Durante un pattugliamento a Camaiore, hanno fermato un 26enne cileno domiciliato a Roma, il quale ha cercato di eludere i controlli. Dai riscontri in banca dati è emerso che aveva numerosi precedenti penali e un decreto di espulsione emesso a febbraio 2024. Dopo l’identificazione, è stato avviato l'iter per il trasferimento in un CPT. La Questura di Lucca ha confermato l'espulsione, e il soggetto è stato condotto al CPT di Torino nella serata di ieri.

