Dalle tisane alle consulenze per il benessere, l'Erboristeria Il Mandorlo: "Le nostre ricette su misura"

Proprietà benefiche di piante e fiori, in ricette personalizzate per ogni esigenza. All’Erboristeria Il Mandorlo di Empoli le tisane sono un mix di piante officinali sfuse "fatto su misura, in base alle richieste" spiega il titolare Domingo Pannocchi, erborista e naturopata. L’attività, presente dal 2009 in piazza Guido Guerra, è risultata vincitrice del concorso Impresa Best Digital - Il negozio social a Empoli nella recente edizione del 2024.

Eletto "medaglia d’oro" dai voti espressi da lettori e lettrici al sondaggio di gonews.it, il Mandorlo è un angolo pieno di natura: "Il negozio offre anche un servizio consulenze - spiega Pannocchi - abbinato all’erboristeria". In particolare tutti i mesi sono presenti professionalità esterne: "Abbiamo una biologa nutrizionista, che viene circa ogni due settimane, per consulenze dedicate a piani alimentari a cui si può abbinare un piano depurativo, per chi soffre di ritenzione idrica, chi vuole riequilibrare l’intestino e molto altro". Tutte le settimane presente una naturopata, "fa consulenza naturopatica, con fiori di Bach e fitoterapia, in base alle problematiche cuce addosso un programma sulla persona". Infine "abbiamo, due volte al mese, anche un’estetista dei laboratori Hur di Firenze, produttori di cosmesi biologica: svolge consulenze per la pelle, consigliando i tipi di prodotti da usare magari per chi ha allergie ai cosmesi comuni, acne, pelle macchiata o altre esigenze".

Al Mandorlo "prepariamo le tisane ancora fatte da noi - continua il titolare - sono tutte realizzate estemporanee e personalizzate in base alle richieste". Tra i cavalli di battaglia "abbiamo la nostra storica drenante e metabolica, che aiuta a drenare i liquidi in eccesso e le tossine, adatta a coloro a cui viene consigliato di bere di più, e metabolica perché aiuta il metabolismo. Ancora c’è la depurativa classica, che depura fegato, reni, pelle. Queste - aggiunge Pannocchi - sono entrambe adatte per il cambio di stagione". Tra le più richieste "si trovano anche la rilassante con tiglio, fiore d’arancio, lavanda, piante che aiutano a conciliare il sonno e la tisana digestiva per lo stomaco e il gonfiore addominale" con finocchio, melissa e altro ancora.

Ogni ingrediente, studiato per l’effetto richiesto, è affiancato in negozio dal reparto oggettistica "tazze, infusiere, termos e idee regalo, ma anche oli essenziali per l’aromaterapia della casa e negli ambienti di lavoro - conclude Pannocchi - naturali e 100% biologici estratti dalle piante, per armonizzare gli ambienti, abbinabili a ionizzatori".

L’Erboristeria Il Mandorlo si trova in piazza Guido Guerra, 34 a Empoli, è aperta dal lunedì (16-20) al sabato (tutti i giorni 9.30-13, 16-20), giorno di chiusura domenica.

