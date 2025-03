Una cena per il Teatro, c’è la nuova data

È stata riprogrammata la data per l’evento “Una cena per il Teatro”: mercoledì 9 aprile 2025, al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, in piazza Guido Guerra.

Per partecipare è necessario prenotarsi: inviando una mail a amicidelteatroilferruccio@gmail.com; mandare un messaggio Whatapp al numero 340 5059853 , oppure, compilare il form seguendo il link https://shorturl.at/XXhlp

Anche per coloro che avevano prenotato per il 15 marzo devono necessariamente confermare la prenotazione attraverso i canali sopra menzionati.

La cena è aperta a tutte e tutti, sarà l'occasione per conoscere tutti i dettagli del nuovo progetto del teatro attualmente in cantiere, che sta procedendo spedito, insieme ai progettisti dello studio Archea e un modo per contribuire alla sua realizzazione. Inoltre verrà svelato come partecipare alla nuova campagna di raccolta fondi ‘Adotta una Poltrona’.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa