Va in pensione la dottoressa Russi a Montecatini, sarà sostituita dal dottor Tesone

Saranno assegnati automaticamente al nuovo medico, il dottor Andrea Tesone, gli assistiti che hanno effettuato la scelta per la dr.ssa Gabbriella Russi Medico di Medicina Generale dell’ambito Montecatini Terme che cesserà per pensionamento il suo incarico come Medico di Famiglia a far data dal prossimo 29 marzo ed a cui si porgono i ringraziamenti per il lavoro svolto negli anni.

L'Azienda Sanitaria ha provveduto ad espletare le procedure per il reperimento di un incarico di sostituzione che sarà attivo a far data dal 1 aprile 2025. Gli assistiti della dottoressa Russi saranno dunque riassegnati automaticamente al dottor Tesone e, pertanto, non occorrerà procedere con la scelta del nuovo Medico di Famiglia.

Rimane invariata la sede ambulatoriale che è unica ed è presso la Casa della Salute di Pieve a Nievole.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

