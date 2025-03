Verso il 25 aprile, a Santa Croce si presenta il libro sulla vita di Nada Parri

Nell’ambito di un vasta proposta di iniziative “verso il 25 Aprile”, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e della fine della guerra, la Sezione dell’A.N.P.I. di Santa Croce sull’Arno-Castelfranco di Sotto ha organizzato il primo evento in programma sabato 29 Marzo 2025, alle ore 10, presso la Saletta Vallini (g.c.) della Biblioteca Comunale Adrio Puccini ,Largo Delio Nazzi, a Santa Croce sull’Arno.

Si tratta della presentazione del libro “LA RIBELLE: vita straordinaria di Nada Parri” di GIORGIO VAN STRATEN, Edizioni Laterza.

Giogio Van Straten è stato direttore dell’Istituto Italiano di cultura di New York e attualmente è presidente della Fondazione Alinari per la fotografia. Ha pubblicato una serie copiosa di romanzi per le principali case editrici italiane.

Questo ultimo suo libro racconta “una grande storia d’amore, vera e tragica come le grandi storie d’amore. La guerra, la Resistenza, la ricostruzione: la storia che travolge le nostre esistenze e le indirizza come un destino. La vita di Nada, donna ribelle e coraggiosa, ci porta a riflettere sulla speranza che ogni generazione, contro ogni apparente ragionevolezza, continua a riporre nel futuro”

Giorgio Van Straten ci porta sapientemente sulle tracce di Nada e Herman facendo riaffiorare una storia incredibile e ricca di colpi di scena.

L’amore e la sua esistenza da partigiana combattente, la guerra e la liberazione, la sua incrollabile aspirazione per la libertà, la sua vita amara, il comunismo, la condizione femminile di allora, il suo ruolo di sindaca di Cerreto Guidi e quello di scrittrice: Nada è sempre stata fedele a tutti i suoi ideali, come ci ricorda con giusto orgoglio la nipote Ambra.

All’evento, coordinato da CARLA ZUCCHI del direttivo della Sezione A.N.P.I., sarà presente l’autore del libro GIORGIO VAN STRATEN e la figlia di Nada ELISABETTA WILKENS, che per tanti anni è stata apprezzata e valente dipendente del Comune di Santa Croce sull’Arno.

Sezione Fernando Pistolesi

Santa Croce sull’Arno-Castelfranco di sotto