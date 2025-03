A Maciste wine bar la mostra 'Use basket, una storia lunga 100 anni'

Prende il via sabato prossimo una mostra fotografica presso l’enoteca Maciste in via dei Neri a Empoli. “USE Basket: una storia lunga 100 anni” è il titolo dell’iniziativa che andrà avanti per due settimane. In questa occasione sarà messo in vendita anche il libro sulla storia della società ed a tutti coloro che lo acquisteremo l’USE offrirà un aperitivo per brindare ai prossimi cento anni insieme. Fra l’altro è ora disponibile anche un inserto appendice al volume con tutte le squadre biancorosse di questa stagione.

Visto che proprio sabato gioca anche la squadra femminile, dopo l’inaugurazione in programma alle 19 tutti al palazzetto per festeggiare la vittoria della coppa Italia di serie A2 insieme all’Use Rosa Scotti che alle 21 giocherà l’importante derby contro Jolly Acli Livorno.

