Al via lavori di potatura dei pini in via Gramsci a Santa Croce sull'Arno

Questa mattina sono partiti i lavori di potatura dei pini in via Gramsci a Santa Croce sull'Arno. L'amministrazione comunale infatti, vista anche la variazioni climatiche che sempre più di frequente ha portato al verificarsi di eventi imprevisti e complessi, ha deciso di intervenire sui parchi composti da conifere e pinaceae che compongono alcuni dei parchi urbani con un investimento di poco meno inferiore a 30mila euro. Questa mattina la potatura dei pini è cominciata in via Gramsci all'ingresso del paese provenendo dal ponte sull'Arno. Proprio qui infatti i pini che si aggettano anche sulla strada potrebbero creare problemi alle persone e ai veicoli in caso di vento o pioggia forte per la caduta di rami.

I lavori di potatura dureranno circa due giorni e al temine dell'intervento, le piante dovrebbero essere messe in sicurezza. La ditta appaltatrice di questi lavori è intervenuta con vari operai e con una cestello per raggiungere anche i rami più alti in sicurezza.

L'obiettivo di questi lavori è da un alto pulire le piante dai rami secchi e da quelli che potrebbero staccarsi, perché troppo fragili. Complessivamente alla fine dell'intervento i pini dovrebbero avere anche più stabilità e resistenza al vento, essendo di fatto stata alleggerita la chioma che inoltre offrirà anche meno resistenza al vento e alla pioggia.

“Con questi lavori – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri - cerchiamo di mettere in sicurezza gli alberi dei parchi e che insistono a bordo strada. Questi pini ormai molto alti infatti se non sono regolarmente manutenuti rischiano di diventare un problema per la caduta dei rami o anche perché potrebbero cadere le intere piante sotto la forza degli agenti atmosferici. Ovviamente la certezza che un evento del genere non avvenga mai non la può dare nessuna potatura, ma noi facciamo tutto il possibile per tenerli leggeri e puliti”.

Fonte: Ufficio Stampa

