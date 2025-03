Cagnolina muore investita, rabbia a Pagnana: "Servono dossi, la gente corre". Il Comune: "Previsti interventi"

Un attimo, e non c’era più. Whiskey, una Cocker Spaniel, ha perso la vita dopo essere stata investita nella frazione empolese di Pagnana. Per la cagnolina non c'è stato nulla da fare: l'impatto è stato talmente forte che è morta sul colpo.

Il proprietario, Fabio Fruet, volto noto del centrodestra empolese, racconta che quel giorno non ha perso solo un cane, ma un amico vero, di quelli con cui basta uno sguardo per capirsi senza bisogno di parole. "Per me l'amicizia con Whiskey era particolare, - spiega Fruet - quel cane mi ha salvato la vita". Whiskey era molto amata anche nel quartiere tanto che, appena accaduto il fatto, "si sono radunate una trentina di persone, molte delle quali non conoscevo nemmeno, eppure si sono messi tutti a piangere per lei. Anche dei bambini in uscita da scuola piangevano".

Il tragico incidente è avvenuto sulla strada principale di Pagnana, a pochi passi dall’asilo. La questione della sicurezza stradale, come sottolinea Fruet, è un problema serio: "Le auto – inclusa quella che ha investito la cagnolina – viaggiano ben oltre il limite di velocità. Gli autobus passano a 50 km/h e le auto anche a 70-80. È un caso se ancora nessun bambino dell’asilo o del parco giochi accanto sia stato investito".

L’episodio riapre la discussione sulla necessità di dissuasori di velocità, come i dossi, per limitare la velocità dei mezzi in transito nella frazione, soprattutto nei pressi della scuola. "Pagnana intera è arrabbiata. Oggi è toccato a Whiskey, ma domani a chi potrà capitare? Abbiamo paura che sia solo questione di tempo", dice Fruet.

Dal Comune di Empoli rende noto effettivamente che "sin dal giro nelle frazioni dell'estate scorsa, i residenti di Pagnana hanno richiesto di far rallentare le auto in alcuni punti, in particolare due tratti tra Avane e Pagnana" e che si sta attivando in tal senso. "L'idea - si spiega - è quella di fare dei percorsi per il rallentamento come la strada che porta a Sammontana. Abbiamo previsto un intervento di restringimento della carreggiata su via della Motta, in due punti specifici tra Avane e Pagnana. Gli interventi sono stati finanziati con l'avanzo di bilancio dell'estate scorsa (29 luglio) e su cui Settore Lavori Pubblici e Polizia Municipale stanno lavorando. Inoltre, nel pacchetto, è previsto anche l'attraversamento pedonale luminoso davanti l'ingresso scuola di Pagnana. Quest'ultimo dovrebbe arrivare a breve".

