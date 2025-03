Cerreto Guidi, 'Attenti alle truffe': un ciclo di incontri per proteggere le persone più vulnerabili

Il tema della prevenzione alle truffe è al centro di un ciclo di incontri organizzato a Cerreto Guidi, dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, lo Spi Cgil Empolese Bruno Trentin e l’Auser di Cerreto Guidi.

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini e sono gratuiti. Gli appuntamenti sono tenuti dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cerreto Guidi, Luogotente Ciro Raineri e da alcuni esponenti dello SPI.

L’obiettivo è quello di spiegare quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell'ordine. Le truffe sono infatti in aumento e spesso colpiscono le persone più fragili e vulnerabili.

Con questi incontri, tutti aperti dal saluto del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, si vogliono fornire suggerimenti e consigli per riconoscere le truffe e potersi difendere.

Il ciclo 'Attenti alle truffe' prenderà il via Mercoledì 2 aprile alle ore 17 al Circolo Arci di Cerreto Guidi con gli interventi del comandante della stazione dei Carabinieri di Cerreto Guidi Ciro Raineri e di Chiara Tozzi della segreteria SPI di Firenze.

Gli altri incontri si svolgeranno il 9, il 16 e il 23 aprile a Lazzeretto, Stabbia e Gavena.

