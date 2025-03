Certaldo 'in blu' per la giornata della consapevolezza sull'autismo

Mercoledì 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo. E il comune di Certaldo, in collaborazione con l’associazione Polis, la Misericordia, Pro Loco, la Croce Rossa, l’Istituto Comprensivo di Certaldo è pronto a celebrare questa ricorrenza internazionale, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dell’Onu, con un adeguato programma di iniziative finalizzate a sensibilizzare l’attenzione di tutti al rispetto dei diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Si comincia da piazza della Libertà, alle 10:30, con il flash mob “Un milione di cose più una” – con gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Certaldo.

Alle 16:00, gli alunni delle scuole primarie saranno ancora protagonisti con una esibizione in piazza Boccaccio. Sono previsti gli interventi istituzionali, a partire da quello del sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, a seguire del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Certaldo Rosanna Graziuso e della coordinatrice pedagogica dell’Istituto Maria SS Bambina Lucia Di Laora.

La giornata di sensibilizzazione sull’autismo del 2 aprile si chiuderà con i laboratori didattici promossi dalle associazioni aderenti, dalle 16:30 alle 18, ma il messaggio della giornata proseguirà. Per tutta la settimana successiva, infatti, saranno illuminati con il blu, colore dell’autismo, la Sala consiliare, la statua di Boccaccio nell’omonima piazza, i Macelli Public Space.

"Questo è il decimo anno che il Comune di Certaldo aderisce alla giornata internazionale sull’autismo, in stretta collaborazione con le associazioni, che ringraziamo per il servizio puntuale e capillare che svolgono ogni giorno sul territorio, al quale si aggiunge l'impegno e la partecipazione straordinaria, con il loro messaggio universale di inclusione, dei ragazzi e degli insegnanti dell'istituto Comprensivo e della scuola Primaria Paritaria Maria SS. Bambina" - sottolinea il sindaco Giovanni Campatelli, che aggiunge: é un dovere di rango costituzionale, che riguarda tutti, quello di rimuovere gli ostacoli di qualsiasi ordine che limitano l'uguaglianza tra i cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Per questo siamo vicini e riconosciamo alle persone con spettro autistico e alle loro famiglie, il diritto a una esistenza autonoma e indipendente, impegnandoci a garantire loro la piena partecipazione alla vita della nostra comunità".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate