Contro lo spreco alimentare, le aziende donano cibo alla Caritas: "Solidarietà in gesti concreti"

Dal distributore di carburanti alle aziende di moda, dalla catena di supermercati al produttore di olio: è la carica delle aziende che sostengono La mensa che viaggia, progetto promosso dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze Ets che invita i cittadini e le aziende a contribuire al servizio di recupero alimentare e distribuzione pasti nelle strutture di accoglienza e nelle mense per i poveri.

Ogni giorno mezzi di Fondazione Caritas girano per la città raccogliendo cibo invenduto da supermercati, negozi e mense aziendali: frutta, verdura, pane, piatti pronti vengono recuperati, cucinati e redistribuiti nelle mense e nelle strutture di accoglienza della Fondazione. Al progetto le aziende possono contribuire fornendo prodotti e servizi, partecipando al recupero del cibo o con una donazione.

"Ringraziamo le tante realtà, del territorio e non, che ci supportano, dimostrando una sensibilità nei confronti degli altri e trasformando la solidarietà in gesti concreti per i più bisognosi" commenta Vincenzo Lucchetti presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze Ets. "Ricordo che al progetto possono partecipare anche i singoli cittadini, facendo una donazione: sul sito La mensa che viaggia, è possibile donare pacchetti da 25 euro, 50 euro o 120 euro, contribuendo alla manutenzione dei mezzi, garantendo la consegna di cibo ad una famiglia in difficoltà per una settimana, o contribuendo alla preparazione e il confezionamento di centinaia di pasti".

A fianco della Fondazione e delle persone più bisognose si è creata una squadra solidale formata da:

Pages - Pubblica Assistenza Gestione Servizi srl, SIAF Sistemi Integrati Area Fiorentina spa, Eataly, Unicoop Firenze, Banco Alimentare della Toscana e le aziende agroalimentari del circuito, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, Morandi e Pastorelli srl, Toscana Uno Prodotti Ortofrutticoli srl, Serenissima Ristorazione spa, Tuscan Farm, Gerini, Nuova tripperia fiorentina, Prinz Beverage and Food, Pregis, Molino Borgioli spa, Galandi | Gruppo Orsero, Antica Bottega del Pane, Chiaverini - Le bontà, Giotto Fanti Fresh, Carapelli, Elba Bevande, Lidl Italia, McDonald’s Firenze via Cavour, Forno Mariotti, Fondazione Orchestra Regionale Toscana, Gruppo Beyfin Spa Società Benefit, Autosas, Bulgari, Arval Italia.

Fonte: Fondazione Caritas Firenze

