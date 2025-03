Controllo in cantiere edile a Cascina, denuncia e sanzione per gravi carenze sicurezza

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, con il supporto della Stazione di Cascina, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile, riscontrando gravi carenze in materia di sicurezza. In particolare, è stata accertata l'assenza di parapetti o tavolati per proteggere i lavoratori dal rischio di caduta nel vuoto.

Al termine delle verifiche, i due titolari delle imprese coinvolte sono stati denunciati a piede libero e sanzionati per un totale di 924 euro. L'operazione rientra nell’impegno costante dei Carabinieri per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e prevenire infortuni. L’eventuale responsabilità degli indagati sarà valutata dalle Autorità competenti.