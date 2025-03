Elba, rimossa la nave oceanografica che si era incagliata sugli scogli

Nella serata di mercoledì 26 marzo si sono chiuse le operazioni di messa in sicurezza e rimozione della nave oceanografica Fugro Mercator che si era incagliata all'Isola d'Elba sugli scogli in località Enfola, vicino Portoferraio. L'incidente era avvenuto il 22 marzo, a bordo c'erano undici persone, tutte tratte in salvo.

La nave è stata stabilizzata, svuotata del carburante e tenuta in assetto con palloni idrostatici, come dicono dalla capitaneria di Portoferraio. Il 26 si è deciso per il disincaglio e il rimorchio a Portoferraio, date le condizioni meteo in peggioramento.

Il convoglio coi rimorchiatori per il trasporto della nave ha navigato per oltre tre ore a velocità ridotta dal promontorio di Enfola al cantiere navale. C'erano condizioni meteomarine particolarmente impegnative. Alle operazioni hanno preso parte i piloti del porto di Portoferraio, gli ormeggiatori e barcaioli dell'Isola d'Elba, la società Fugro (armatrice della nave), la Fratelli Neri di Livorno, la Smit Salvage, l'Agenzia marittima Sacomar di Portoferraio.