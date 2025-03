Famiglie donano locali a Noi da Grandi: "Grande generosità, grazie"

In piazzetta delle Stoviglie ai civici 3 e 4 a Empoli arriva Noi da Grandi Onlus. I nuovi locali sono stati donati all'associazione dalle famiglie di Leonardo e Caterina Bagnoli e Riccardo Maestrelli. Nel 2019 parte di questi locali era stata data in comodato gratuito.

Da parte di Anna Maria Leoncini, presidente di Noi da Grandi, e da tutta la Onlus arriva la seguente lettera di ringraziamento.

"La vostra generosità e il vostro sostegno sono per noi di fondamentale importanza e rappresentano un grande passo avanti nel nostro impegno per l’inclusione dei nostri ragazzi con disabilità. Parte di questi locali nel 2019 erano già stati donati in comodato gratuito, e grazie a questa vostra iniziativa, abbiamo potuto consolidare l’attività dell’impresa sociale Otherwise Diversamente Caffè, pensata e studiata per dare la possibilità di un impiego lavorativo ai nostri ragazzi e a vari ragazzi dei centri diurni della zona per regalargli l'opportunità di apprendere nuove competenze, in un ambiente stimolante dove possono lavorare e crescere insieme. Un importante passo per l’inclusione sociale. I nuovi locali ci permetteranno di ampliare ulteriormente il nostro progetto lavorativo, fornendo maggiori opportunità concrete e significative.

La vostra generosità non solo ci aiuta a realizzare i nostri progetti, ma ispira anche tutti noi a continuare a lavorare con passione e dedizione. Grazie ancora per il vostro prezioso supporto, fondamentale per creare una realtà più inclusiva, che è possibile solo grazie all’aiuto concreto di tutta la comunità.

Un ringraziamento anche all'Agenzia Empoli Money e all'Arc. Damiano Lensi per la disponibilità nel reperimento e gestione dei documenti per la donazione."