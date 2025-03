Empoli, studenti in visita agli impianti di riciclo: "Opportunità per comprendere il valore della sostenibilità"

Un’opportunità unica per circa 100 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, di scoprire cosa accade dopo il conferimento degli scarti. Grazie alle visite didattiche agli impianti di Revet a Pontedera e Vetro Revet a Empoli, il mistero è stato parzialmente svelato. Per il secondo anno consecutivo, Alia Multiutility ha collaborato con il Comune di Empoli nell’ambito della rassegna ‘Due Stagioni per l’ambiente’, che promuove iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dell’ambiente e sulla sostenibilità. In occasione del ‘Global Recycling Day’, Alia ha promosso momenti di sensibilizzazione per i giovani cittadini di domani, dando loro la possibilità di visitare due impianti di riciclo. Qui gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, tetrapak e vetro vengono avviati a ‘nuova vita’, offrendo ai ragazzi un'occasione unica per comprendere l'importanza di un cambiamento globale necessario per garantire un futuro più sostenibile al nostro pianeta.

Il 18 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, le classi 1C e 1F dell'Istituto superiore ‘Il Pontormo’ di Empoli, composte da circa 45 studenti, hanno potuto scoprire il funzionamento dell'impianto di Revet a Pontedera, eccellenza italiana che tratta oltre 160.000 tonnellate di imballaggi. I ragazzi ed i loro accompagnatori hanno osservato da vicino le diverse fasi di selezione e riciclo degli imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e tetrapak e hanno ricevuto risposte alle loro curiosità, vivendo in prima persona l’esperienza di un impianto di riciclo con operatori a lavoro e approfondendo l'importanza del corretto conferimento dei materiali.

Nei giorni successivi, il 19 e il 20 marzo, è stata la volta di circa 60 ragazzi delle scuole medie Busoni e Vanghetti, che hanno visitato l'impianto del Terrafino, che tratta 150.000 tonnellate anno di materiale per trasformarlo in materia prima seconda. A Vetro Revet, il vetro raccolto nelle campane verdi viene selezionato, vagliato, pulito dalla frazione estranea e triturato, trasformato quindi in quel materiale che può essere riutilizzato nei forni fusori delle vetrerie per dare vita a nuovi imballaggi in vetro, contribuendo a una circolarità sempre più efficiente e a un approccio a ‘km zero’.

‘Momenti come questo sono fondamentali per far conoscere ai più giovani quello che è il percorso che fanno i nostri rifiuti una volta gettati’, ha commentato l'assessore alla transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci. "È importante vedere, perché così sono ben chiari quelli che sono gli errori più comuni quando si fa la raccolta differenziata. Bene la percentuale alta di differenziata; è fondamentale però che sia fatta correttamente".

"Queste visite rappresentano un'importante opportunità per i giovani cittadini di comprendere il valore del riciclo e i benefici di una gestione sostenibile dei rifiuti", ha dichiarato il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra. "Siamo orgogliosi di poter contribuire alla formazione delle nuove generazioni, promuovendo un futuro più sostenibile e consapevole. Durante gli incontri abbiamo anche ricordato ai ragazzi Aliapp, l'app innovativa che offre strumenti e informazioni utili per una corretta differenziazione dei materiali, sperando che possano farsene promotori verso le loro famiglie".

Fonte: Alia Servizi Ambientali - Ufficio Stampa

