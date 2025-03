FdI Empolese Valdelsa: "Apprezziamo la rapidità di Governo e Regione nell'emergenza"

Fratelli d'Italia Empolese Valdelsa prende atto "con soddisfazione" delle ultime novità emerse riguardo alla situazione emergenziale che sta colpendo il territorio. Di seguito la nota del coordinatore regionale FdI Federico Pavese per Fratelli d'Italia Centrodestra per l'Empolese Valdelsa.

Con riferimento alla situazione emergenziale che riguarda i nostri territori, apprendiamo con soddisfazione che le procedure per l’attivazione dei poteri e delle risorse necessarie a fronteggiare la crisi sono state già avviate e da lunedì i tecnici del Ministero e della Regione saranno sul campo per effettuare una ricognizione dettagliata delle necessità. È previsto che l’intero censimento del territorio duri circa una settimana. Una volta concluso, la situazione verrà portata in Consiglio dei Ministri, dove non dovrebbero esserci ostacoli per dichiarare ufficialmente l’emergenza e attivare le misure straordinarie.

Esprimiamo apprezzamento per la rapidità con cui il Governo, insieme alla Regione, sta affrontando questa difficile situazione e il nostro impegno continuerà nel sostenere tutte le azioni necessarie per il benessere della nostra comunità. La capacità di rispondere prontamente a emergenze come questa è un segnale di concretezza e di responsabilità, e siamo certi che il lavoro sinergico tra Ministero e Regione porterà ai giusti risultati per il nostro territorio.

Invitiamo tutte le istituzioni e i cittadini a restare uniti, a collaborare e a seguire le indicazioni che arriveranno nei prossimi giorni, senza cedere alle sirene di chi vuol portare questioni importanti come gli aiuti ai territori alluvionati su un livello di scontro politico alquanto fuori luogo e inopportuno. La sicurezza e la qualità della vita delle nostre famiglie sono una priorità per noi e continueremo a lottare per garantire che ogni risorsa venga messa in campo per il nostro territorio.