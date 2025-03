Forza Italia, a Firenze convegno su competitività europea e imprese con ministro Tajani

"Una bussola per la competitività europea". E' il tema dell'incontro, organizzato da Forza Italia per domenica prossima 30 marzo, dalle 9:30 alle 13:00 al Teatro Puccini di Firenze. Si tratta di un evento specificatamente incentrato sulle imprese e sui comparti produttivi, e saranno presenti: il Ministro degli Esteri e del Commercio Estero, on. Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia; il viceministro con delega alle imprese e al Made in Italy, Valentino Valentini; l'on. Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo; i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, on. Paolo Barelli e sen. Maurizio Gasparri; Maria Luís Albuquerque, commissario europeo ai Servizi finanziari e Unione dei risparmi e degli investimenti. L'evento vedrà anche la partecipazione dei parlamentari toscani di Forza Italia Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, insieme al segretario regionale Marco Stella, e sarà aperto a imprenditori, rappresentanti delle associazioni di categoria e cittadini.

"Tutti i lavori saranno dedicati alle imprese, alla competitività", ha sottolineato Stella, che oggi ha presentato l'evento insieme al responsabile Organizzazione di Forza Italia Toscana, Matteo Mastrini. "Siamo orgogliosi - ha proseguito Stella - che Forza Italia e il nostro segretario Tajani abbiano scelto Firenze e la Toscana. La presenza dei dirigenti apicali di FI all'evento di domenica dà l'idea di quanta attenzione il nostro partito dia alla Toscana, anche in vista delle elezioni regionali. Siamo determinati, com'è nella nostra storia e nel nostro Dna, a valorizzare e potenziare le imprese e i distretti industriali con azioni e soluzioni concrete. Al Puccini distribuiremo il Piano industriale per l'Europa e ascolteremo imprenditori e leader delle associazioni di categoria".

"Sarà un grande evento di popolo, abbiamo organizzato tre pullman e sicuramente riempiremo il teatro Puccini - assicura Mastrini -. All'iniziativa di domenica parteciperanno non solo militanti e simpatizzanti di Forza Italia, ma tanti cittadini e professionisti che vedono nel nostro partito serio e rassicurante un punto di riferimento, persone che si riconoscono nella serietà e nella solidità del nostro segretario Tajani".

Fonte: Ufficio Stampa