Furti, rapine e altri reati nel Pistoiese: arrestata banda di sette persone

A Pistoia, i carabinieri hanno arrestato sette persone, sei di nazionalità albanese e un italiano, accusate di far parte di una banda responsabile di furti, rapine e altri reati nella provincia tra maggio 2024 e febbraio 2025. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di strumenti da scasso e 7.000 euro in contanti. Tre degli arrestati erano già detenuti per reati simili. Nell'indagine, coordinata dalla Procura di Pistoia, sono stati denunciati altri quattro individui, anche per spaccio di droga, per un totale di 11 indagati. L'operazione ha coinvolto circa 40 carabinieri in più città.

