Hub for young, concluso il progetto a Empoli

I giovani e le politiche giovanili sono e restano una priorità per l’amministrazione comunale di Empoli. Un impegno forte che va alimentato ogni giorno con nuove risorse, nuove proposte e nuovi obiettivi.

In questi giorni si è concluso il progetto di orientamento e ascolto “Hub for young”, il servizio di sportello con sede al piano terra di Palazzo Leggenda, con ingresso da piazza del Popolo che da mercoledì 26 marzo 2025 è sospeso per una riorganizzazione del servizio. Il progetto era stato sostenuto da finanziamenti europei terminati il 31 dicembre 2024, a cui l'amministrazione ha dato nuovo sostegno con risorse proprie fino a oggi. Questa iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di supporto per i giovani del nostro territorio, ma c'è consapevolezza della necessità di dare nuova linfa a questa esperienza, implementando modelli innovativi e di comprovata efficacia.

L’amministrazione comunale sta portando avanti varie interlocuzioni e ‘azioni’ proprio per i giovani. Nello specifico, tre percorsi sono in via di sviluppo.

LE TRE AZIONI IN BALLO - Intanto l’apertura del bando per una biblioteca ‘sociale’ a cui associazioni iscritte e gli Enti del terzo Settore potranno inviare entro il 19 aprile 2025 proposte di attività che vengano fatte proprie dalle biblioteche e siano realizzate con la collaborazione dei proponenti stessi. Una occasione preziosa di collaborazione tra cittadini e istituti culturali cittadini. Una chiamata a raccolta per il mondo dell’associazionismo per aiutare l’amministrazione ad alimentare l'offerta dei progetti e dei servizi e l’auspicio è ricevere molte proposte e iniziative.

Poi il dialogo costante e diretto con la Società della Salute che l’amministrazione comunale sta portando avanti per il progetto innovativo presentato qualche settimana fa, denominato “Fuoriclasse” che troverà la sua sede nell’ala dello storico ex ospedale di Empoli di via Paladini. Lì nascerà uno Spazio multifunzionale con servizi gratuiti dedicati a bambine, bambini, ragazze e ragazzi del territorio dei comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore dagli 11 ai 21 anni. Sarà un luogo dove troveranno la massima espressione l’autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l’inclusione sociale con l’obiettivo di favorire la loro partecipazione, lo sviluppo delle loro potenzialità, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali.

Con il progetto Fuoriclasse si punta a creare un innovativo e inclusivo luogo di aggregazione, di partecipazione, integrazione e di accompagnamento socio-educativo all’autonomia che faciliti il riconoscimento da parte dei ragazzi delle proprie passioni, dei propri talenti e delle risorse personali di ciascuno e che consentano – a partire da queste – di sviluppare competenze e conoscenze, con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e di tutti gli attori della comunità territoriale a partire dalle scuole di tutto il territorio.

Infine e non per ultimo, è in corso la co-programmazione sulle Politiche Giovanili con gli Enti del Terzo Settore che si occupano di doposcuola e di servizi dedicati ai giovani. Il percorso di co-programmazione anticipa la co-progettazione che verrà sviluppata con tutti i soggetti del territorio interessati, in un continuo rapporto tra istruzione e cultura che porterà a mappare e realizzare i servizi su tutta Empoli.

LA DICHIARAZIONE - "Nei dati di Hub for Young siamo riusciti a raggiungere 145 utenti da luglio a dicembre 2024 - commenta l'assessore alle Politiche Giovanili, Matteo Bensi -, metà dei quali Neet (attualmente che non studia e non lavora). Più di un terzo degli utenti totali è stato coinvolto con laboratori esperienziali e con attività di inclusione sociale. Il progetto ha avuto un'alta risonanza e di questo ringrazio le operatrici, gli operatori, il Consorzio COeSO Empoli, tutti i partner e chi ha lavorato al progetto negli uffici comunali. Adesso parte un'altra fase, più strutturata e più incisiva. Stiamo facendo rete per dare continuità al servizio e per dare maggiori risposte ai giovani del territorio dell'Empolese".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa