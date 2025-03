Il giornalista Daniele Bartocci tra i finalisti del Premio Nazionale Filosofia 2025, premiazione a Certaldo

C’è anche il giovane giornalista Daniele Bartocci, assiduo frequentatore della Versilia, tra i finalisti del Premio Nazionale di Filosofia 2025, giunto alla sua diciannovesima edizione. Istituito nel 2007 dall’Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche, questo premio è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento internazionale per filosofi, scrittori e appassionati di pensiero critico.

Il riconoscimento viene assegnato annualmente nella splendida cornice del Palazzo Pretorio di Certaldo (borgo medievale patria del Boccaccio), ad autori e studiosi che affrontano, in maniera costruttiva ed inedita, tematiche dibattute nel corso dei secoli e sempre più centrali nello sviluppo del pensiero filosofico. Il saggio del giornalista Daniele Bartocci su ‘governance sportiva vs psicologia e performance motivazionale targata Julio Velasco’, è stato inserito tra i finalisti di categoria ed è in corsa per la vittoria finale del Premio Nazionale di Filosofia 2025 ‘Le Figure del Pensiero’.

Il giovane Daniele Bartocci (presente alle ultime 5 edizioni delle Olimpiadi del Cuore in Toscana) - vincitore di svariati riconoscimenti quali il Premio Pietro Mennea e il Premio Fortunato al Coni, nonché inserito tra i 100 personaggi più influenti del 2023 (Premio 100 Eccellenze Italiane a Montecitorio) - negli ultimi anni ha deciso di portare alla luce il primo anno italiano del ‘Re Mida del Volley’ Julio Velasco (Jesi, città natale di Bartocci, Serie A2 1983-84). Bartocci, grazie anche all’ausilio di un ricco materiale storico a sua disposizione, ha analizzato e confrontato nel dettaglio numerose documentazioni, rassegne ingiallite e testimonianze esclusive d'epoca, commentando da un'altra angolatura le performance socio-manageriali e le strategie motivazionali di uno dei tecnici più vincenti dello sport internazionale, ‘scampato’ all’epoca dalla dittatura argentina e divenuto – oggi più che mai - emblema di forti valori umani e sociali. Il saggio di Bartocci, inizialmente in forma ridotta, conta oggi oltre 100 pagine e l’autore continua ad arricchirlo anno dopo anno con nuove interessanti tesi e documentazioni, in primis relative al suo primo anno italiano (1983). La data del Premio Nazionale di Filosofia 2025, ancora da definire, sarà fissata tra maggio e giugno prossimi. L'evento a Certaldo, come da tradizione, non si limita alla premiazione: convegni, conferenze e dibattiti arricchiscono la manifestazione culturale, trasformandola in una vera e propria Festa della Filosofia. Ogni edizione porta alla ribalta, tra le altre, opere inedite che attraversano confini geografici e culturali, dimostrando come il pensiero filosofico possa essere ‘universale’.