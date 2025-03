Il PD: "Ennesimo scempio al centro storico di SMAM"

Ennesimo scempio al centro storico di SMAM. La Giunta Del Grande nel regolamentare i parcheggi di Piazza della Vittoria disegna gli stalli con le strisce blu, incuranti della pavimentazione in pietra aggiungendo degrado a quanto era già stato fatto in una Piazza progettata per tale e finita per essere il solito parcheggio.

La Sindaca nella assemblea Pubblica di poche settimane fa nel commentare l’apertura di piazza Marconi aveva spiegato che era giusto togliere i parcheggi anche per evitare che le pietre si rovinassero e si “imporpognassero di olio” (cit), come era successo in piazza Vittoria e ora sono loro che le sciupano imbrattandole di Blu. Sempre in quella riunione aveva spiegato che per il momento fino alla fine dei lavori non era previsto di mettere i parcheggi a pagamento e invece pochi giorni dopo ha cambiato idea.

Ci chiediamo, la Sindaca che tutte le volte che ci sono problematiche mette le mani avanti invocando i tecnici e la Sovrintendenza li ha consultati per avere il loro parere su questa cosa?

Tutto questo dimostra ancora di più che questa amministrazione non ha idee per il futuro di SMAM, naviga a vista, non dialogando con i cittadini e non risolvendo i problemi.

Con questo gesto certificano definitivamente il loro fallimento nell’avere speso milioni di euro in un progetto di riqualificazione della piazza che invece ritorna ad essere quello che era prima un enorme parcheggio insignificante, con l’aggravio che prima era a suo modo funzionale ora è solamente degradata e non risolvere ne il problema dei parcheggi ne quello della sua naturale funzionalità.

Noi del PD siamo amareggiati di assistere a questo scempio e ci domandiamo come gli altri consiglieri di maggioranza i segretari e tesserati dei partiti che sostengono questa giunta siano addormentati e incapaci di far comprendere alla Sindaca che stanno portando alla rovina economica e di immagine questo comune.

Il Segretario del Partito Democratico

Antonio Milite