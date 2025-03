Il presidente Giani a Roma per conferenza delle Regioni e cabina di regia Pnrr 

Il presidente della Regione Eugenio Giani oggi ha presieduto la seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (CRPA) convocata nella capitale. Giani, che fa parte dell’ufficio di presidenza della Conferenza, ha presieduto su delega di Massimiliano Fedriga, assente per impegni istituzionali.

A seguire appuntamento a Palazzo Chigi, per la cabina di regia nazionale sul Pnrr presieduta dal ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti. Un’occasione per fare il punto sull’attuazione del Piano e per un confronto puntuale con i ministri del Governo presenti.

Tra i temi evidenziati la salute: “L’incontro di stamani ha fatto emergere che la missione Salute – Agenas, seguita dalle Regioni per il sistema di sanità territoriale, è il settore che a livello di attuazione procede con maggiore regolarità e sta dando le maggiori soddisfazioni ha dichiarato il presidente della Regione - Dai dati Agenas, ritenuti molto autorevoli, emerge che una sanità come quella toscana, cioè molto territoriale, sta davvero funzionando. Spero che su questi temi si possa trovare una convergenza generale, e così per il contrasto liste di attesa attraverso una maggiore remunerazione e valorizzazione motivazionale dei medici, e per un sistema di alleggerimento dell'ospedale e dei pronto soccorso, come stiamo facendo in Toscana con Punti di intervento rapido per i codici bianchi e verdi. Quanto ai medici di famiglia, in Toscana li stiamo coinvolgendo nelle Case di comunità per attivare un lavoro di squadra: in queste strutture si possono ospitare fino a 8 medici, ricostituendo il rapporto che un tempo c’era con il medico condotto”.

Nella sede della Regione Friuli-Venezia Giulia a Roma (Piazza Colonna), Giani ha quindi coordinato l’incontro con il Commissario europeo per il Bilancio e l’antifrode, Piotr Arkadiusz Serafin, che ha presentato le nuove linee del Quadro finanziario pluriennale europeo. Al centro dell’attenzione le politiche di coesione e la partecipazione di Regioni e cittadini alla politica ue. “Un incontro importante - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - perché apre al tipo di rapporto che le Regioni auspicano con la Commissione e il Commissario europeo: un rapporto diretto, specie sui temi relativi al bilancio e i finanziamenti, che rappresentano aspetti fondamentali per i territori. Un dialogo che possa consentire quindi una reale partecipazione dei cittadini alle politiche di bilancio dell’Unione europea. A questo proposito, è fondamentale che non vengano ridimensionate le risorse per le politiche di coesione, perché altrimenti si andrebbero a toccare i finanziamenti che incidono sulla riduzione delle diseguaglianze territoriali e sociali . Le politiche di coesione solo al centro dell'attenzione delle Regioni e devono restare il cuore delle politiche europee”.

A conclusione della giornata istituzionale Giani ha preso parte alla Conferenza Unificata (CU) e alla Conferenza Stato Regioni (CSR) presieduta dal ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, che si è svolta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fonte: Regione Toscana

