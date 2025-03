Il sindaco Giglioli assegna le deleghe a cinque consiglieri comunali di maggioranza

Assegnate le deleghe a cinque consiglieri comunali di San Miniato, che andranno così ad integrare e completare la suddivisione delle competenze da parte dal sindaco Simone Giglioli. “Ho voluto assegnare a cinque consiglieri alcune deleghe, in modo da valorizzare il loro ruolo, le specificità di San Miniato e dare la possibilità a queste persone di lavorare in maniera dedicata su alcuni temi – spiega il sindaco -. Queste nomine consentono loro di essere autonomi e poter seguire con maggiore attenzione alcuni aspetti che riguardano la città e l'amministrazione, ambiti che non sono affatto marginali”.

A Simone Baldi, capogruppo del Pd, è stata assegnata la delega dei rapporti con le consulte territoriali. "Il lavoro di collaborazione con questi organismi è fondamentale per l'attuazione del programma di mandato - commenta Baldi -. Mi impegnerò perché il dialogo e lo scambio con l'amministrazione siano proficui e costanti".

Assegnata a Tommaso Pannocchia, che nel 2023 si è laureato con una tesi dedicata al recupero della volumetria delle concerie dismessi, va la delega alla rigenerazione urbana. "Una delle sfide che sarà necessario affrontare nell'immediato futuro, riguarda proprio la rigenerazione urbana, uno strumento fondamentale per ripensare i territori - spiega -. Riconvertire le aree con soluzioni progettuali nuove e attuali, grazie agli strumenti che esistono, sono uno degli obiettivi sui quali l'attenzione sarà massima".

A Vincenzo Mastroianni va la delega alla sicurezza stradale. "Per garantire condizioni di sicurezza è indispensabile infatti tenere conto di diversi fattori – spiega –: dal mantenere le infrastrutture in modo adeguato, ad una segnaletica opportunamente dedicata, dal rispetto della regole di guida da parte degli automobilisti, a controlli appropriati sulle modalità di guida e sui mezzi di cui ci si avvale. Il mio impegno, accanto al sindaco e alla giunta, andrà in questa direzione".

La delega ai gemellaggi è stata assegnata a Pablo Taddei, capogruppo di Noi per San Miniato. “Occorre far conoscere ancora di più le città con cui siamo gemellati e quelle con le quali abbiamo all'attivo Patti d'amicizia - commenta il consigliere Taddei -. Grazie alla fiducia che mi ha dato il sindaco inizierò a lavorare per potenziare i rapporti culturali ed enogastronomici che già esistono, incrementandoli e aprendo a nuove possibilità di scambio".

A Rosanna Matteoli la delega a Cittaslow. "Con questo incarico ho la possibilità di seguire da vicino lo sviluppo di percorso di scambio e condivisione di buone pratiche ambientali, enogastronomiche e artigianali che interessano San Miniato - commenta la consigliera Matteoli -. Ringrazio il sindaco per la fiducia e intendo mettermi subito al lavoro per incrementare i progetti e le relazioni”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

