Impruneta, il Comune chiede di cambiare il colore delle antenne in Piazza Buondelmonti

Il 20 marzo 2025, il Comune di Impruneta ha inviato una richiesta ufficiale tramite PEC alla società IQT Consulting S.p.A., chiedendo la modifica del colore dell’impianto di antenne, installato dalla stessa per conto di una società di telecomunicazioni, su una terrazza di un edificio adiacente a Piazza Buondelmonti.

La richiesta si concentra sulla necessità di ripristinare il colore grigio originario dei ripetitori, come previsto prima dell’intervento di manutenzione straordinaria descritto nella pratica Suap. L’intervento di verniciatura è richiesto per riportare l’impianto allo stato precedente, al fine di ridurre l’impatto visivo e garantire il rispetto dell’ambiente circostante.

La sollecitazione del Comune si fa anche eco delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini di Impruneta, che hanno evidenziato come il colore verde smeraldo scelto per l’impianto alteri il paesaggio. In particolare, la comunità locale esprime preoccupazione per le dimensioni dei ripetitori, che appaiono fuori scala in un contesto urbano caratterizzato da edifici storici e dal valore paesaggistico che distingue il centro di Impruneta.

“Non possiamo che appoggiare le osservazioni dei nostri cittadini che hanno messo in evidenza questa situazione antiestetica. Ci troviamo all’interno di un contesto storico e paesaggistico di grande rilievo: la Basilica, il Loggiato, il Campanile sono architetture che meritano rispetto. Ci auguriamo che questo sollecito possa essere preso in considerazione e che si possano adottare misure per tutelare l’armonia del nostro paesaggio” - dichiara il sindaco Lazzerini.

Il Comune resta in attesa di una risposta e di un intervento tempestivo da parte di IQT Consulting S.p.A., per riportare l’impianto a una condizione più consona al contesto storico e paesaggistico di Impruneta.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

