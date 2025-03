L'Ambitour Experience fa tappa nell'Empolese Valdelsa 

Toccherà anche Fucecchio il nuovo appuntamento dell'Ambitour Experience, l’iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica ed Anci Toscana alla scoperta delle 28 Comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione, tra cui l’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano.

Attraverso esperienze e visite guidate riservate agli amministratori e funzionari degli Ambiti e agli operatori del settore turistico, l'Ambitour ha l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra le amministrazioni e tra coloro che lavorano nell'ambito turistico, facendo conoscere tutte le opportunità della nostra regione.

Il viaggio di questo Ambitour partirà dal Museo Archivio Biblioteca di Montelupo Fiorentino, dove sono in programma il ritrovo e l’accredito (ore 9.15 per gli operatori dell’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano, ore 10.15 per gli operatori degli altri Ambiti e per gli amministratori toscani), per poi proseguire con la visita al Museo Remiero di Limite sull'Arno e al pranzo presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi. Tappa finale della giornata sarà il Padule di Fucecchio, con l'escursione a bordo dei barchini e l'esperienza degli antichi mestieri del posto, come la preparazione delle reti da pesca e gli intrecci con le erbe palustri, oltre ad un mini corso di fotografia naturalistica.

"Per la nostra amministrazione, il passaggio dell'Ambitour da Fucecchio rappresenta un grande risultato, frutto di un lavoro che, nello scorso mandato, ha portato avanti Daniele Cei e della stretta collaborazione con ANCI Toscana e, in particolare, Sonia Pallai – commenta l’assessore al turismo Alberto Cafaro -. Per la buona riuscita di questa occasione, collaboriamo con professionisti e associazioni del territorio, che ringraziamo di cuore. Insieme a loro accoglieremo amministratori e operatori da tutta la Toscana nello splendido contesto del Padule e faremo loro 'assaggiare' le specificità naturali e culturali di quel luogo straordinario. Quanto basta per invogliare tutte e tutti a tornare quanto prima a Fucecchio!".

E' possibile iscriversi fino a lunedì 31 marzo al seguente link https://ancitoscana.it/ambitour-experience-empolese-valdelsa-e-montalbano/.

Fonte: Ufficio Stampa