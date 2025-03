Livorno, sorpresi a spacciare: arrestati due trentenni e sequestrati 200 grammi di hashish

Spacciavano droga, colti in flagrante: sequestrati 200 grammi di hashish e oltre 4.000 euro in contanti. I Carabinieri di Livorno hanno arrestato due uomini tunisini, di 28 e 30 anni, per detenzione e spaccio di droga.

I carabinieri, notando un'auto sospetta, hanno deciso di fermarla per un controllo. A bordo c’erano due uomini, già noti alle forze dell’ordine, e durante la perquisizione sono stati trovati un panetto di hashish da 100 grammi e 450 euro in contanti.

La successiva perquisizione nelle loro abitazioni ha portato al ritrovamento di altri 100 grammi di hashish e oltre 2.000 euro in contanti, probabilmente legati all’attività di spaccio. Un terzo uomo, un connazionale di 25 anni che viveva con loro, è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro denaro contante. Per lui è scattata una denuncia a piede libero.

Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto custodia e l’Autorità Giudiziaria di Livorno ha convalidato gli arresti: il 30enne è stato portato in carcere, mentre il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari.