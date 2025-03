Lucca, incontro con il ministro Valditara per i due studenti che hanno restituito un portafoglio con 1000 euro

“Una visita che è stata anche occasione per aprire un dialogo fra Lucca ed il Ministero sui temi dell’istruzione”, questo il commento dell’assessore all’Istruzione del Comune di Lucca Simona Testaferrata, che ha accompagnato ieri (26 marzo) a Roma Alessandro e Vittorio - i due giovani studenti del Paladini protagonisti nei giorni scorsi delle cronache locali e nazionali per aver trovato e restituito un portafogli che conteneva 1000 euro al suo legittimo proprietario - dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha voluto conoscerli insieme alle loro famiglie.

“I buoni esempi possono contaminare le azioni anche degli altri – ha detto l’assessore, riguardo al nobile gesto dei due giovani lucchesi -. Per questo siamo felici che oggi il Ministro Valditara abbia voluto incontrare Alessandro e Vittorio, che hanno dimostrato che si può, e anzi si deve, fare la cosa giusta che ci detta prima di tutto la nostra coscienza. Questi due giovani non sono eroi, come loro stessi hanno più volte sottolineato, ma ragazzi che hanno dimostrato un notevole senso civico e che sono stati capaci di immedesimarsi nella persona che quel portafoglio aveva smarrito, scegliendo, appunto, di fare la cosa giusta”.

All’incontro – che si è svolto in un clima di grande cordialità - hanno partecipato anche la dirigente dell'ufficio scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara Marta Castagna e la dirigente scolastica dell'Istituto Isi Machiavelli, Emiliana Pucci.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

