Mascagni Festival, l'edizione 2025 celebra l'80esimo anniversario dalla scomparsa del compositore

Un cartellone di spettacoli con grandi ospiti: da Elio a Giancarlo Giannini, da Max Gazzè alla Banda Musicale dei Vigili del Fuoco. Il Mascagni Festival 2025, sesta edizione, dal 2 agosto al 13 settembre prossimi a Livorno, è stato presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Oltre al presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini, l’assessora alla cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli ed il direttore Artistico del Mascagni Festival Marco Voleri (moderati da Gianni Todini, direttore di Askanews) è intervenuta anche la capo di gabinetto del presidente Cristina Manetti.

"Quest’anno - ha detto il presidente Eugenio Giani, in un messaggio letto durante la presentazione - il Festival Mascagni di Livorno celebra un traguardo straordinario: l’80° anniversario della scomparsa di Pietro Mascagni, un compositore che ha segnato la storia della musica operistica e ha contribuito in modo significativo alla cultura musicale della nostra regione e del nostro paese. Questa edizione del festival non è solo un omaggio alla sua musica, ma anche una celebrazione di come la cultura possa unire le generazioni e i territori. La Regione Toscana è sempre stata in prima linea nel sostenere la cultura, e il Mascagni Festival è uno degli esempi più brillanti di come la nostra terra possa essere il palcoscenico ideale per eventi di respiro internazionale".

"Dopo aver celebrato il centenario dalla morte di Giacomo Puccini – ha aggiunto Cristina Manetti - ci apprestiamo a festeggiare un altro anniversario importante, gli 80 anni dalla scomparsa di Pietro Mascagni. E lo facciamo anche con questo Festival che rappresenta il modo migliore per valorizzare il grande patrimonio musicale e culturale che il compositore e direttore d’orchestra livornese ci ha lasciato. Un appuntamento che è cresciuto molto in questi sei anni di vita, ma con ampi margini di crescita. Quella che vivremo quest’estate rappresenta un’occasione per scoprire e riscoprire l’eredita di uno dei più grandi compositori d’opera italiani, diventato famoso per l’utilizzo delle sue musiche in tante opere cinematografiche, in tanti spot pubblicitari e in tanti altri contesti. La produzione di Mascagni – ha concluso - merita di essere fatta conoscere ad un pubblico ancora più vasto e gli appuntamenti del Festival offrono un’opportunità davvero unica”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

