Montaione, abbattimento cipressi: LIPU denuncia i rischi per biodiversità e nidificazione

In un mondo dove il verde pubblico sta sparendo sempre più, l'Associazione LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) ha sollevato il problema degli abbattimenti e delle potature sempre più frequenti che minacciano la nidificazione degli uccelli. In particolare, ha destato preoccupazione l'eliminazione di numerosi cipressi attorno allo stadio di via Salvadori-Piazza Il Prato a Montaione.

Mentre il comune sta cercando di implementare nuove piantagioni, cresce il timore che le potature e gli abbattimenti di alberi già esistenti stiano diventando prassi troppo frequente, senza considerare le tecniche moderne per la loro conservazione.

"In merito a quanto avvenuto in questi giorni, con l’eliminazione di parecchie decine di cipressi attorno al muro dello stadio di Montaione - dichiara la LIPU - riteniamo che l’ipotesi dell’abbattimento dovesse essere considerata come ultima soluzione, qualora non fosse stato possibile applicare le numerose e moderne tecniche agronomiche e arboricolturali, oggi ampiamente disponibili". Oltre al danno per la nidificazione che avviene in questa stagione, "la presenza di alberi e vegetazione matura - aggiunge la LIPU - è oltremodo opportuna quale fonte di ossigeno, ombra e refrigerio, nonché per ridurre l’inquinamento atmosferico, oltre al valore paesaggistico ed ecologico".

Sulla questione delle potature sempre più frequenti, Alessandro Polinori, presidente della LIPU, ha sottolineato l'importanza di "tutelare la fauna e, in particolare, l’avifauna, protetta in tutto il territorio, aree urbane incluse, dalla legge nazionale 157/92, con particolare attenzione alla delicata fase biologica della riproduzione". Rivolgendosi al presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Gaetano Manfredi, Polinori ha fatto appello a una maggiore sensibilizzazione da parte delle amministrazioni comunali, affinché "già da questa primavera gli interventi impattanti possano essere ridotti".

