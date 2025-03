Montespertoli investe nella cultura: contributi alle associazioni musicali per inclusione e formazione

Il Comune di Montespertoli conferma il proprio impegno a favore della cultura e dell’inclusione sociale, stanziando due contributi economici da 4.000 euro ciascuno a favore delle associazioni 'Prima Materia' e 'Nuova Filarmonica Amedeo Bassi'.

Le risorse sono destinate a sostenere l’attività annuale delle due realtà associative che da anni operano sul territorio con iniziative di grande valore artistico, educativo e sociale.

L’associazione Prima Materia, con il progetto Musicatoio 2025, propone un ricco programma di attività musicali, formative e sociali che coinvolgono bambini, ragazzi e adulti, promuovendo il modello della Community Music. Tra i punti di forza: laboratori strumentali e vocali, concerti, attività di musicoterapia, seminari, scambi culturali e il festeggiamento del ventennale del progetto con la rassegna Popoli Uniti.

“Attraverso il contributo comunale, Prima Materia supporta la realizzazione del progetto Musicatoio, un laboratorio sociale di stampo musicale che costituisce la radice territoriale dell'associazione e il suo principale impegno per il benessere della comunità. Il Musicatoio si basa sul modello didattico della Community Music, che approccia la musicalità come strumento di partecipazione, di inclusione e di trasformazione sociale" - spiega Dario Gentili presidente dell’Associazione Prima Materia - "La proposta didattica è curata da insegnanti diplomati in conservatorio, si rivolge a tutte le età e offre soluzioni per diversi generi ed interessi musicali. Particolare attenzione è rivolta a tutte le persone che presentano bisogni speciali o difficoltà di qualsiasi tipo, perché possano partecipare alla vita musicale della comunità senza barriere o restrizioni, anche attraverso un percorso mirato di musicoterapia. All'offerta didattica il Musicatoio affianca l'offerta culturale ed artistica per il territorio attraverso concerti, spettacoli, seminari, laboratori, feste per la collettività e scambi culturali in Italia e all'estero, progettualità che il Comune di Montespertoli ha da sempre sostenuto attraverso l'impegno istituzionale ed economico”.

La Filarmonica Amedeo Bassi, anch’essa destinataria del contributo comunale, svolge da decenni un ruolo centrale nella promozione della cultura musicale a Montespertoli, con particolare attenzione alla formazione dei giovani, all’organizzazione di eventi pubblici e alla partecipazione attiva alla vita culturale del paese.“Il sostegno che il Comune di Montespertoli ormai da anni rinnova è per la nostra Associazione fondamentale non solo da un punto di vista economico, ma anche culturale. Il sostegno che riceviamo, infatti, ci consente di perseguire giorno dopo giorno i nostri fini istituzionali.” Aggiunge Andrea Graziani, presidente della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi.

“Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di continuare a sostenere il prezioso lavoro delle associazioni 'Prima Materia' e 'Nuova Filarmonica Amedeo Bassi'. Questi contributi rappresentano un investimento nella cultura, nell'inclusione e nella crescita della nostra comunità” - conclude l’Assessora alla cultura Alessandra De Toffoli - "Promuovere la musica e l'arte significa rafforzare il senso di appartenenza e offrire opportunità educative a tutte le generazioni. Montespertoli continua a credere nel valore della cultura come motore di sviluppo e coesione sociale”.

Il sostegno economico erogato rientra nell’ambito della politica dell’Amministrazione comunale volta a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale del territorio e a garantire opportunità educative e inclusive per tutte le generazioni.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

