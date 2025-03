Un uomo è rimasto folgorato in un incidente sul lavoro in centro a Siena. Si tratta di un 52enne, operaio di una ditta appaltatrice, che stava operando in una cabina dell'energia elettrica. Sarebbe rimasto ustionato in modo grave.

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Siena, l'ambulanza della Misericordia di Siena, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine oltre al personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). L'uomo attualmente è a Le Scotte.