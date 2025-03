Parco in piazza Spalletti, Lega: "Servono cancelli alle uscite"

A Ponte a Egola in piazza Spalletti c’è un piccolo parco giochi molto frequentato da bambini piccoli. La Lega di San Miniato vuole porre l'accento sulla situazione in cui versa il parco, di seguito la nota del Carroccio.

La conformazione a “vasca” dello spazio ludico presenta una problematica che rende il luogo particolarmente pericoloso per i più piccini con conseguente costante preoccupazione per i loro accompagnatori.

Lo spazio dedicato ai giochi presenta tre uscite sulla strada pubblica, ma nessuna di esse è dotata di un cancello, così che in molte occasioni si è verificato che i bambini più piccoli, i più inconsapevoli dei rischi, all’improvviso fuoriescono dal giardino trovandosi subito sulla strada. È sufficiente un attimo di distrazione dell’adulto che accompagna il bambino per creare una situazione ad alto rischio.

È necessario che le tre uscite del parco giochi vengano dotate di porte di sicurezza per evitare che si creino situazioni pericolose per i bambini, rendendo nel contempo l’utilizzo dello spazio ludico più piacevole anche per gli accompagnatori oggi costretti ad una continua situazione di apprensione per dover costantemente tenere sotto controllo ben tre via di uscita prive di un elementare cancello di sicurezza.

Notizie correlate