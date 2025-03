Peccioli, 'Un Fantastico Altrove': Le opere di Lorenzo Matteotti in mostra al Palazzo senza Tempo

Venerdì 28 marzo si apre a Palazzo Senza Tempo la mostra 'Un Fantastico Altrove' di Lorenzo Mattotti, il più importante e conosciuto fumettista e illustratore italiano.

Un Fantastico Altrove per “attraversare le cose del mondo”, il tema che quest’anno Pensavo Peccioli invita a riflettere e dipanare.

Come contributo, Lorenzo Mattotti mette in mostra il suo Altrove visionario, popolato di animali e creature fantastiche, di paesaggi fiabeschi eleganti, distorti e contorti, disegnati con il tratto forte e leggero che lo distingue. Mai feroce e arrogante, piuttosto dolce e imperativo, malinconico e assorto.

Un’esplosione di colori dove anche il nero splende, che abbaglia e invita a entrare in ciò che siamo stati all’origine e che potremmo essere in un futuro non troppo lontano. Una intelligenza, la macchina mattottiana, che nulla ha a vedere con l’artificialità che guida oggi la nostra esistenza. Piuttosto uno spogliarsi, il tornare puri e nudi per viaggiare lungo sentieri accoglienti e generosi e con occhi nuovi, incontrare e abbracciare le creature che si incontrano sulla via. “Venite con me nel mio mondo fatato per sognar, non serve l’ombrello, il cappottino rosso o la cartella bella, basta un po' di fantasia e di bontà”, cantava il Quartetto Radar nelle Fiabe Sonore. Le sezioni che compongono la mostra sono 8, una per ogni romanzo fantastico. Da Hansel e Gretel alle Antiche Creature, passando per Freud, Gulliver e I miei Stupidi Intenti, e ancora gli Orsi, Pinocchio e The Raven, Lorenzo Mattotti attraversa le cose del mondo, svelandone il volto arcaico e ancestrale, ricordandoci da dove è partita la straordinaria avventura umana. Svelando ai sognatori, ma solo a loro, come viaggiare sulle linee di confine, i luoghi più magici e perigliosi, crocevia di storie e di umana umanità.

I lavori esposti sono tratti da:

Le Avventure di pinocchio Carlo Collodi visto da Lorenzo Mattotti Bompiani 2019

Il Mistero delle Antiche Creature Jerry Kramsky - Lorenzo Mattotti Orecchio Acerbo 2007

Racconti Analitici Sigmund Freud Einaudi 2011

Hansel&Gretel Neil Gaiman - Lorenzo Mattotti. Orecchio Acerbo 2018

The Raven-Il Corvo Lou Reed - Lorenzo Mattotti. Einaudi 2009

La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia edizione speciale Dino Buzzati - Lorenzo Mattotti Mondadori 2019

I miei Stupidi Intenti Bernardo Zannoni - Lorenzo Mattotti Sellerio 2023

I Viaggi Di Gulliver Jonathan Swift Lorenzo Mattotti di prossima pubblicazione Einaudi 2025

BIO

Lorenzo Mattotti (Brescia. 1954) vive e lavora a Parigi, dove si è trasferito nel 1998.

Alla fine degli anni Settanta esordisce come autore di fumetti, disegnando strisce in bianco e nero, ispirato dall'espressionismo di José Muñoz e di Carlos Sampayo. Dopo aver frequentato la facoltà di Architettura a Venezia si trasferisce a Bologna dove nel 1983 fonda Valvoline, insieme ai disegnatori bolognesi Daniele Brolli, Giorgio Carpinteri, lgort, Marcello Jori e Jerry Kramsky. Il gruppo, che si

prefigge, in un'ottica interdisciplinare e dal sapore pop, di mettere il fumetto in dialogo con i linguaggi dell'arte, della musica, della moda e della pubblicità, dirige il supplemento della rivista Alter Alter.

Proprio in Alter Alter, Mattotti pubblica a puntate nel 1982 Il signor Spartaco, primo lavoro a colori, e nel 1984 Fuochi, opera emblematica che rivoluzionerà il linguaggio del fumetto e metterà in luce alcuni degli elementi caratterizzanti dello stile dell'autore: da un uso del colore sensuale, evocativo e avvolgente alla marcata espressività del tratto.

Sono numerosissimi i volumi per adulti e per l'infanzia pubblicati successivamente da Mattotti, molti dei quali tradotti in più lingue, come le prestigiose collaborazioni a livello internazionale con quotidiani e riviste come The New Yorker, Vanity Fair, Cosmopolitan, Le Monde, Nouvel Observateur, Das Magazin, Süddeutsche Zeitung, Corriere della Sera, Internazionale e la Repubblica.

Negli anni disegna numerose copertine di libri - per le case editrici Einaudi, Garzanti, Guanda, Mondadori, Penguin, Rizzoli e Seuil - e manifesti per importanti eventi culturali, come il Festival del Cinema di Cannes (2000) e la Mostra del Cinema di Venezia (dal 2018 al 2022). In ambito cinematografico, nel 1995 illustra un adattamento di Barbablù, per la serie di animazione francese Il était une fois... Nel 2004 realizza le illustrazioni per Eros, creando il legame tra i tre episodi del film, diretto da Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh e Wong Kar-wai.

Mattotti ha anche partecipato all'opera collettiva Peur(s) du noir (2008), un film d'animazione realizzato da sei disegnatori. Nel 2019 il suo film d'animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia, tratto dall'omonimo racconto illustrato di Dino Buzzati, viene presentato al Festival di Cannes nella sezione Un certain regard. L'anno seguente il lungometraggio è stato nominato per la 45a cerimonia dei Cèsar, nella categoria miglior film d'animazione.

Un Fantastico Altrove

Mostra delle opere di Lorenzo Mattotti

28 marzo – 19 ottobre 2025

Palazzo Senza Tempo

Peccioli

Ingresso libero

Tutti i giorni dalle 9 alle 20

