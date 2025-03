Piombino, tenta di truffare una 70enne fingendosi il figlio: denunciato 24enne

Si finge il figlio e chiede soldi su WhatsApp: 24enne denunciato per truffa ai danni di una 70enne

I Carabinieri di Piombino Portovecchio hanno denunciato un 24enne del napoletano per tentata truffa ai danni di una 70enne della zona. L'uomo ha cercato di raggirarla fingendosi suo figlio su WhatsApp e chiedendole 2.400 euro per acquistare un nuovo telefono, sostenendo di aver perso il suo e di avere il conto bloccato. La donna, in buona fede, ha tentato la ricarica su una carta prepagata, ma la banca ha bloccato l’operazione rilevando un’anomalia.

Resasi conto dell’inganno, la vittima ha denunciato il fatto ai Carabinieri, che attraverso le indagini sono riusciti a risalire al presunto truffatore. Le forze dell’ordine raccomandano di non effettuare pagamenti in caso di dubbi e di segnalare subito situazioni sospette chiamando il 112.