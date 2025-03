Poggibonsi, presentazione del libro dedicato al maestro del Sangiovese nel centenario della sua nascita

'Ricordo di Giulio Gambelli, per tutti ‘bicchierino’'. Questo il titolo del libro dell’Associazione Storica Poggibonsese (ASTOP) che sarà presentato sabato prossimo, 29 marzo, nell’ambito delle iniziative organizzate per rendere omaggio al maestro del Sangiovese nel centenario della sua nascita.

“Abbiamo aperto le iniziative dedicate a Giulio Gambelli con l’inaugurazione di una targa laddove dove è nato, in via della Repubblica – dice la sindaca Susanna Cenni - Continueremo a rendergli omaggio con tanti appuntamenti che si svolgeranno nel corso dell’anno e che metteranno a fuoco anche il rapporto della nostra città con il mondo del vino. Poggibonsi è un distretto industriale ma è anche altro. La nostra storia è fatta di tante fasi, eventi e persone, anche come Giulio Gambelli, che hanno costruito, immaginato, lasciato un’eredità a noi tutte e tutti. Sta a noi farne tesoro”.

Ed ecco che il prossimo appuntamento sarà la presentazione del libro scritto da Marco Panti e Franca Lorenzini. Un volume che nasce da un’idea dei figli di Giulio Gambelli, Matilde e Franco, e che l’Astop ha dedicato al grande protagonista, conoscitore e assaggiatore del Sangiovese nato a Poggibonsi e cresciuto nella cantina Fassati, nelle cantine del Chianti, delle Colline Senesi, di Montalcino, di Montepulciano e della Maremma. Il volume ricostruisce la vita di Gambelli, descritta anche grazie all’aiuto, con testimonianze e ricordi, della famiglia, figli e nipoti, ed è l’occasione per ripercorre una parte importante della storia della città di Poggibonsi, dell’Enopolio, delle impagliatrici, delle cantine. “L'eredità, o meglio il patrimonio di conoscenza enologica che Giulio ha lasciato alla famiglia, figli e nipoti ed a tutto il mondo del vino, resterà indelebile nel tempo e proprio per questo motivo siamo onorati di raccontare a tutti la sua vita”, dicono gli autori.

La presentazione del libro si svolgerà sabato 29 marzo alle 17 presso la sala conferenze dell’Accabì.

'Giulio Gambelli maestro del Sangiovese nel centesimo anniversario della sua nascita' è realizzato con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con i figli Matilde e Franco, l’Associazione Amici di Poggibonsi, l’Associazione Storica Poggibonsese, Carlo Macchi, Fondazione Elsa e Fisar Valdelsa.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

Notizie correlate