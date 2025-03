Pontedera, cinque giornate all'Istituto Modartech tra formazione e borse di studio

Cinque giornate per respirare l’energia della moda e del design, vivere laboratori, workshop e lezioni nei luoghi dove nascono le idee ed il talento prende forma. È l’opportunità offerta da Istituto Modartech, per entrare in contatto con le discipline creative e mettere alla prova la propria passione attraverso la partecipazione ad open day e giornate di formazione che garantiscono l’accesso ad agevolazioni e borse di studio a parziale copertura della retta dei corsi di laurea triennale in Fashion Design o Communication Design.

Tra queste, un’opportunità rivolta agli studenti delle classi III e IV superiore arriva da “Modartech Experience”, il bando per vivere due giorni da protagonisti all’interno delle aule della Scuola di Alta Formazione di Pontedera frequentando workshop e laboratori con docenti esperi del settore e svolgere veri e propri progetti in ambito moda e comunicazione. Un’opportunità offerta ad un numero limitato di studenti, ai quali viene richiesta la presentazione di un progetto creativo che permetterà, per i vincitori, l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 2.000 euro e due giorni da vivere all’interno di Istituto Modartech, alla fine delle lezioni, il 7 e 8 luglio 2025. Per partecipare al bando c’è tempo fino al 31 marzo. Info su www.modartech.com

BORSE DI STUDIO E OPEN DAY – Sono rivolte invece agli studenti che frequentano il V anno delle superiori, o ai già diplomati, le 20 borse di studio messe in palio, per un valore complessivo di 73.500 euro, per sostenere i giovani creativi che vogliono sviluppare competenze accademiche e professionali altamente richieste dal mondo del lavoro. Per richiederle occorre presentare un progetto creativo che verrà valutato da una commissione per definirne l’assegnazione delle borse di studio. Tutti i dettagli saranno diffusi nella presentazione del bando, prevista per venerdì 4 aprile, alle 16.30, in modalità online. Per partecipare è necessario scrivere alla mail orientamento@modartech.com oppure consultare la sezione “Borse di studio e agevolazioni” sul sito dell’Istituto.

“Oggi il mondo delle professioni creative è dominato da figure di alto livello, che uniscono competenza, creatività e numerose altre abilità, sviluppate grazie ad una formazione solida e articolata - spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. - Tale percorso, basato sull'alternanza tra teoria e pratica e su una stretta collaborazione con il mondo aziendale, è una proposta che solo un istituto specializzato può offrire. Un connubio tra approccio didattico e laboratoriale, da sempre promosso e valorizzato come tratto distintivo del DNA di Istituto Modartech”.

Per approfondire l’offerta formativa di Istituto Modartech sarà inoltre possibile partecipare ad una serie di open day, in presenza e online, per conoscere i corsi in partenza e trovare il percorso più adatto. I primi due appuntamenti sono dedicati alle lauree triennali in Fashion Design e Communication Design e si svolgeranno giovedì 10 aprile (ore 15,30) in modalità online per chi non ha la possibilità di raggiungere fisicamente l’Istituto e venerdì 11 aprile (ore 15,30), in presenza. I partecipanti avranno la possibilità di approfondire il programma di studi, visionare i progetti creativi degli studenti, conoscere il network Modartech composto da oltre 1.000 aziende, approfondire il programma Erasmus+ con la possibilità di stage all’estero e, su richiesta, affrontare un colloquio individuale di orientamento (prenotabile all’indirizzo orientamento@modartech.com), per ricevere consigli in merito alla scelta del percorso più adeguato e in linea con le proprie aspettative, attitudini ed obiettivi.

Sabato 12 aprile, alle 10, sarà invece possibile partecipare all’open day dedicato ai corsi professionali di Modellistica CAD abbigliamento, calzature, borse e pelletteria, Alta Sartoria e Web & Graphic Design, con la possibilità di conoscere le relative opportunità di lavoro. Anche in questo caso sarà possibile partecipare ad una serie di colloqui di orientamento (su prenotazione). Per partecipare è possibile registrarsi direttamente sul sito di Istituto Modartech, oppure chiamare il numero 058758458 (WhatsApp: 3701250879).

Fonte: Istituto Modartech - Ufficio Stampa

