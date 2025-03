Prestigioso premio per Fabio Scali, noto chef dell'Empolese

C'è una stella nella cucina che brilla a Vinci, Empoli e nell'Empolese. Fabio Scali ha ricevuto a Venezia il premio Star Chef Golden Lion. Si tratta di un riconoscimento che onora i migliori chef a livello internazionale celebrando rispetto della tradizione gastronomica ma anche creatività e innovazione. L'evento è prodotto dalla Leone d’Oro Foundation e organizzato dall’Accademia del Leone d’Oro.

Fabio Scali è un nome molto noto in ambito gastronomico nell'Empolese. Collabora come chef consulting per ristoranti, aziende e piccoli produttori di alimenti come formaggi, tartufo, salumi, pesce per creare nuovi prodotti e sperimentare nuovi piatti. Tra le realtà con cui ha a che fare c'è il ristorante Panoramic di via Salaiola a Empoli che lo ha celebrato su Facebook: "Con immenso orgoglio per il nostro chef porta al Panoramic il Leone d'oro del gran premio internazionale di Venezia. Chef Fabio ti ringrazio per la dedizione che hai per il Panoramic!".

Il cv di Scali è lungo: parte dalla formazione al Buontalenti di Firenze, passa da stage in locali rinomati come Cibreo e Enoteca Pinchiorri, arriva alla collaborazione con Villa Rigacci a Reggello e per venti anni è centrale a Vinci, dove Scali ha gestito il ristorante enoteca Borgo Allegro. Dal 2009 fa parte della Federazione Italiana Cuochi, è personal chef a bordo di yacht e ville private di personaggi famosi organizzando cene e eventi, nel 2019 “Chef Awards” lo ha premiato come Best 100 Chef d’Italia. Nel 2021 Doc Italy gli ha dato il riconoscimento di Ambasciatore del gusto per l'innovazione sul food. E ora un nuovo premio.