Quarant'anni dalla scomparsa di Ezio Tarantelli, Cisl Pisa: "Rimarrà sempre nella nostra storia"

Era il 27 marzo di quarant’anni fa quando Ezio Tarantelli, economista, docente universitario e sindacalista della Cisl, venne ucciso in un attentato rivendicato dalle Brigate Rosse.

Venne assassinato mentre stava uscendo dal parcheggio della facoltà di Economia e commercio dell'Università La Sapienza, dove aveva tenuto una lezione. Due sicari si avvicinarono alla macchina e dopo avere estratto da una borsa una mitraglietta ed una pistola spararono numerosi colpi. Tarantelli, raggiunto da una decina di proiettili, morì poco dopo l'arrivo al Policlinico Umberto I. La Cisl Pisa giovedì 21 marzo dello scorso anno ha inaugurato la sede FNP CISL Pisa a Guardistallo proprio in memoria dell’economista ucciso dalle BR.

"La figura di Ezio Tarantelli per la Cisl sarà sempre molto importante, rimarrà nella nostra storia - afferma Giorgia Bumma Segreteria Ust CIsl Pisa - come Cisl siamo molto soddisfatti di aver aperto una sede a Guardistallo, piccolo centro della provincia che ormai da un anno da un servizio importante ai cittadini delle zone limitrofi e li fa sentire più vicini. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre vicini alla gente, solo così possiamo risolvere i vari problemi e le varie richieste che i cittadini ci formulano", conclude Bumma.

A ricordare Ezio Tarantelli il primo cittadino di Guardistallo Sandro Ceccarelli che ha accolto un anno fa di buon grado l'apertura della sede Cisl intitolata a Tarantelli: "Ezio Tarantelli riusciva a collimare i tecnicismi con la politica. La sua figura sarà sempre importantissima per tutti. Ormai da un anno abbiamo inaugurato la sede della Cisl di Pisa a Guardistallo. Sono molto soddisfatto di questa operazione fortemente voluta sia dal sottoscritto, che dalla Cisl, vicina ai cittadini che offre un servizio importante alla comunità di Guardistallo, ma anche alle zone limitrofe ed è in forte ascesa ad un anno di distanza. Una bella intuizione ed un fiore all'occhiello per il nostro paese", conclude Sandro Ceccarelli.

Fonte: Cisl Pisa

