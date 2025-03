"Rinnovo concessioni geotermiche", l'incontro del Pd Pisa con i cittadini a Pomarance

Si è tenuto ieri sera a Pomarance l'incontro pubblico "Rinnovo delle concessioni geotermiche: energia per la Toscana e per la provincia di Pisa" organizzato dal Partito Democratico della provincia di Pisa che ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti delle parti sociali e amministratori locali e regionali, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il Segretario provinciale del Pd Pisa, Oreste Sabatino.

Il rinnovo ventennale delle concessioni geotermiche rappresenta un risultato storico per la Toscana e, in particolare, per la provincia di Pisa e per la Val di Cecina. Come evidenziato dal Presidente Giani, l'accordo prevede investimenti complessivi per circa 3 miliardi di euro in 20 anni, inclusa la realizzazione di tre nuove centrali geotermoelettriche. Di questi, circa 400 milioni sono destinati a interventi di sostenibilità ambientale e sviluppo economico nei territori interessati. Inoltre, circa 30 milioni di euro all'anno saranno erogati ai 16 Comuni geotermici come contributi sulla produzione energetica, risorse fondamentali per finanziare servizi e infrastrutture locali.

“Crediamo questo rinnovo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo. Si tratta di una scelta strategica che può aprire una nuova fase di sviluppo per la Val di Cecina, nel solco di un impegno condiviso con la Regione Toscana. Ora è necessario dare piena e rapida attuazione agli impegni presi, - dichiara Oreste Sabatino, segretario provinciale del PD Pisa, - affinché ogni euro destinato allo sviluppo locale non venga disperso. Ogni risorsa può tradursi in opportunità concrete per chi sceglie di vivere e lavorare in questi territori, per i giovani che decidono di restare, per le imprese locali che rappresentano una risorsa preziosa fatta di competenze e conoscenze.

In questo contesto, continua - Sabatino - la geotermia deve essere leva di sviluppo e transizione energetica. Sostenere le imprese locali significa valorizzare il capitale umano e l’innovazione presenti sul territorio, ma sopratutto chi ha deciso di restare e di investire sul nostro territorio. Dobbiamo accompagnare questo percorso con investimenti che uniscano lavoro, coesione sociale e sostenibilità ambientale. La Toscana, anche grazie alla geotermia, può essere protagonista di un modello energetico giusto e avanzato. Anche per questo ringrazio il Presidente Giani per aver guidato con determinazione una trattativa complessa e per aver mantenuto l’impegno assunto con i territori."

Il Partito Democratico della Provincia di Pisa lavorerà con i livelli istituzionali affinché questi investimenti generino sviluppo vero: lavoro, servizi, nuove opportunità per i giovani e per le imprese locali.

Continueremo a lavorare al fianco delle istituzioni regionali e locali, delle parti economico- sociali e dei cittadini per assicurare che la geotermia rimanga una risorsa strategica per la Toscana, contribuendo alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La nostra priorità è costruire un futuro in cui sviluppo economico e tutela dell'ambiente procedano di pari passo, garantendo benessere e prosperità per tutti”.

Fonte: Pd Pisa