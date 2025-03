Rischio idrogeologico, le richieste di Anci Toscana per una strategia complessiva di prevenzione e gestione

Gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito recentemente molti Comuni toscani sono un ulteriore sintomo del cambiamento climatico. La presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni ha inviato al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani un documento che è frutto del confronto che si è tenuto durante l’ultima assemblea dei sindaci, con riflessioni e proposte operative, ma soprattutto chiedendo al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza e un Piano nazionale di investimenti per la messa in sicurezza dei territori.

Il presidente di Anci Gaetano Manfredi si è fatto portavoce di queste stesse istanze, presentandole stamani in una lettera al Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

“È auspicabile che il Governo proceda celermente alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”, ha scritto la presidente Cenni, “in modo da attivare le risorse necessarie per la copertura economica degli interventi di rimessa in pristino e sicurezza sui territori che stanno facendo Comuni e Province. È però necessario andare anche oltre l’emergenza, agendo sulla prevenzione e sull’abbattimento del rischio, con un grande Piano nazionale di investimenti per la messa in sicurezza del territorio, auspicando che questo tema sia una priorità per tutte le forze politiche presenti in Parlamento e trovi un adeguato spazio anche nel dibattito sul nuovo bilancio dell’Unione europea”.

Qui il documento completo di Anci Toscana

Fonte: ANCI Toscana