Prima infanzia, un evento per conoscere i servizi a Castelfiorentino

Un’opportunità per i genitori di conoscere a fondo i servizi educativi per la prima infanzia. Con possibilità di effettuare “visite virtuali” ai nidi “La Tana del Sole” e “Il Raggio di Luna”, per i quali a partire da martedì 1 aprile saranno aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa “Il Castello dei piccoli” in programma sabato 5 aprile (ore 10.00) al Ridotto del Teatro del Popolo, durante la quale saranno illustrati i servizi che a partire da settembre accoglieranno 92 bambini e bambine in una fascia di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

In tale occasione, i genitori dei bambini già iscritti al nido di infanzia “Panda” e quelli interessati ad iscrivere i bambini per il prossimo anno educativo potranno conoscere la nuova organizzazione dei servizi, il progetto pedagogico ed il personale educativo. Una particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione delle politiche educative dell’Amministrazione Comunale a favore dell’infanzia, a partire dall’ampliamento della disponibilità dei posti e della riqualificazione degli spazi educativi, con “visite virtuali” a “La Tana del Sole” di via De Gasperi (72 posti) e al “Raggio di Luna” di via Leonardo Da Vinci (20 posti)

Il programma prevede il saluto della Sindaca, Francesca Giannì, la presentazione dell’offerta educativa “nell’eredità di Enzo Catarsi” a cura dell’Assessora alle Politiche Educative, Marta Longaresi, una visita virtuale dei nidi d’infanzia con interventi della coordinatrice pedagogica Sabrina Gori e della dott.ssa Barbara Tosi (Spazio Arredo). A seguire gli interventi delle educatrici dei servizi e le riflessioni condivise con le famiglie.

“Il 5 aprile – sottolinea l’Assessora alle Politiche Educative, Marta Longaresi - sarà occasione per condividere le politiche dell'Amministrazione a favore dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie. Un impegno finalizzato ad offrire loro nuove opportunità educative di qualità. L'evento sarà aperto alla cittadinanza ed ai genitori interessati ad iscrivere i propri figli ai nostri servizi. Nel corso della mattinata, sia i genitori già iscritti che quelli potenzialmente interessati potranno vedere l'organizzazione dei nuovi spazi, conoscere il loro progetto pedagogico ed il personale educativo che cura i nostri servizi con grande professionalità e competenza”.

Le iscrizioni ai nidi d’infanzia per il 2025-2025 scadono il 30 aprile. Tale scadenza è prorogata al 31 maggio per i bambini nati nel mese di maggio 2025. Le domande devono essere compilate online collegandosi al sito del comune di Castelfiorentino www.comune.castelfiorentino.fi.it nella pagina in evidenza e utilizzando il link in home page “Iscrizioni on line servizi scolastici”. I genitori interessati potranno recarsi anche presso il nido “Panda” in via de Gasperi nella giornata di sabato 12 aprile dalle 10.00 alle 12.00 e il giorno 28 aprile dalle 16.30 alle 18.30, con possibilità di conoscere e approfondire il progetto educativo dei servizi insieme alle educatrici.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio dei servizi educativi ai numeri 0571/686335-0571/686330 e la coordinatrice pedagogica Sabrina Gori al numero 0571/686351.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

