Turni di lavoro di oltre 12 ore, locali-dormitorio in pessime condizioni: tre arresti nel Pratese

Tre persone sono state arrestate a Prato per sfruttamento dei lavoratori, di occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno e intermediazione illecita. Si tratta di due donne di 39 e 51 anni e di un uomo di 59 anni. I tre guidano imprese dell'abbigliamento tra Carmignano e Prato. Nei servizi di controllo sono state anche elevate sanzioni amministrative per 135.000 euro e ammende per 32.000 euro.

Nei confronti di uno degli arrestati, titolare di un'azienda a Carmignano, sono stati accertati numerosi indici di sfruttamento lavorativo ai danni dei lavoratori tra cui turni di lavoro prolungati - oltre 12 ore al giorno - senza interruzioni adeguate né pause. Dentro la ditta sono stati trovati dei locali che fungevano come dormitorio per i lavoratori, in violazione della normativa urbanistica ed edilizia e in pessime condizioni igienico-sanitarie. L'azienda e il relativo capannone sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

Una delle donne ha invece definito la propria posizione patteggiando una pena per il reato di assunzione di persone prive di permesso di soggiorno. Tra le irregolarità rilevate nelle ispezioni troviamo, come informa la Procura di Prato, "omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione ed informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, omessa nomina del medico competente; omesso aggiornamento del Dvr e omessa manutenzione degli estintori".

Notizie correlate