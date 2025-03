Sostegno psicologico per familiari di vittime della strada e agenti: il servizio arriva in Valdera

Un segnale concreto di vicinanza e responsabilità. L’Unione Valdera ha sottoscritto il protocollo d’intesa “Mai più soli” con l’Associazione Gabriele Borgogni Onlus, un progetto di grande valore umano che prevede un servizio di supporto psicologico rivolto ai familiari delle vittime di incidenti stradali e agli agenti della Polizia Locale coinvolti in interventi ad alto impatto emotivo. A siglare l’accordo sono stati la Presidente dell’Unione Valdera, Arianna Buti, la Presidente dell’Associazione, Valentina Borgogni, e il Dirigente di Polizia Locale, Dott. Francesco Frutti.

L’iniziativa nasce dalla volontà di garantire un sostegno concreto a chi affronta il dolore della perdita e allo stesso tempo di tutelare il benessere psicologico degli operatori di Polizia Locale, spesso chiamati a gestire situazioni drammatiche. Il servizio sarà reso possibile grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Toscana, che metterà a disposizione un team di specialisti pronti a intervenire su richiesta. “Questo protocollo rappresenta un passo importante per la nostra comunità – ha dichiarato Arianna Buti, presidente dell’Unione Valdera –. Il dolore per la perdita di una persona cara a causa di un incidente stradale è devastante, e sapere di poter contare su un supporto qualificato può fare la differenza. Inoltre, vogliamo tutelare anche i nostri agenti di Polizia Locale, che si trovano ad affrontare situazioni di forte impatto emotivo. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Associazione Gabriele Borgogni, che da anni lavora con dedizione su questi temi”.

“Questo protocollo d'intesa rappresenta un'importante dimostrazione di sensibilità e impegno verso la comunità - sottolinea Matteo Franconi Sindaco con delega alla Polizia Locale dell’Unione Valdera - Come amministratori, abbiamo il dovere di supportare non solo chi ha subito una perdita così dolorosa, ma anche gli agenti della Polizia Locale, che ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni difficili e cariche di emotività. La sicurezza non è solo una questione di norme, ma riguarda anche il benessere psicologico di chi opera sul campo e di chi subisce le conseguenze di eventi tragici. Grazie a questa collaborazione, vogliamo ribadire il nostro impegno nel costruire una comunità più solidale e attenta ai bisogni di tutti”. Anche il Dirigente della Polizia Locale, Dott. Francesco Frutti, ha evidenziato l’importanza dell’accordo: "L’impegno costante dell’Unione Valdera e del Comando di Polizia Locale – ha dichiarato il Dott. Francesco Frutti – è quello di rendere le nostre strade sempre più sicure, riducendo al minimo i rischi e i pericoli. Crediamo che la sicurezza stradale non debba riguardare solo gli aspetti strutturali, come segnaletica, viabilità e abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche la dimensione umana. È fondamentale prendersi cura sia degli operatori che intervengono in situazioni critiche, sia delle persone coinvolte in incidenti, specialmente quelli con esito mortale. In questi momenti, il supporto psicologico di un professionista può rappresentare un aiuto essenziale per i familiari delle vittime, che affrontano un dolore inimmaginabile, e per i nostri agenti, spesso esposti a situazioni di forte impatto emotivo. Ringraziamo di cuore l’Associazione Gabriele Borgogni per questa preziosa collaborazione, che ci permette di offrire un sostegno concreto a chi ne ha più bisogno.”

“Ringrazio tutti i Comuni dell’Unione Valdera e la sua Polizia Locale – ha affermato Valentina Borgogni - Si tratta di un servizio avviato a Firenze da qualche anno fa; affermato in tanti altri Comuni della città metropolitana dopo un bando della Fondazione Cr Firenze ed una correlata campagna di crowdfunding e, oggi, decollato in tutta la Regione Toscana e non solo. L’Associazione opera sul territorio fiorentino, toscano e nazionale dal 2005 e sappiamo bene che ogni sinistro stradale può essere un fatto davvero traumatico, sia per le persone coinvolte che per i familiari delle vittime, ma anche per gli operatori di polizia municipale chiamati a intervenire in situazioni che hanno forti ripercussioni sul piano emotivo. Il progetto 'Mai più soli' vuole offrire assistenza qualificata gratuita nel momento più delicato del dolore e della perdita, e nasce da una mancanza che io stessa ho vissuto in prima persona. Un progetto di grande umanità e civiltà a cui tengo tantissimo e che non sarebbe possibile senza il coinvolgimento attivo degli enti locali. Quindi la firma di questo protocollo è molto importante”.

"Quando si verificano eventi tragici come un incidente stradale è fondamentale prevedere anche un supporto psicologico per i familiari delle vittime e gli operatori di Polizia Locale che intervengono" commenta Maria Antonietta Gulino, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. “È importante che questo sostegno sia attivato prima possibile con il coinvolgimento di psicologi formati - aggiunge Rossella Capecchi, Consigliera Segretario e Referente dell’Ordine - Per questo riteniamo molto importante che il progetto Mai più soli possa estendersi sempre di più sul territorio regionale. Fin dall’inizio il nostro Ordine lo sostiene con il partenariato. Non possiamo che essere contenti quando nuovi Comuni aderiscono e rendono possibile l’intervento tempestivo di uno psicologo in un momento a così alto impatto emotivo per le persone coinvolte".

L’Associazione Gabriele Borgogni si impegnerà a fornire una rete di psicologi professionisti, che potranno essere contattati dal Comando di Polizia Locale in caso di necessità. Un progetto che non solo offre aiuto immediato, ma che mira anche a sensibilizzare la cittadinanza sulla sicurezza stradale e sull’importanza di un sostegno umano nelle situazioni di maggiore fragilità. Sul sito dell’associazione borgogni www.gabrieleborgogni.com dal giorno 27 Marzo è pubblicato il bando per l’istituzione di una graduatoria di psicologi per il sostegno psicologico ai familiari ed agli operatori di polizia locale che si trovano a gestire situazioni lavorative ad alto impatto emotivo e ai familiari delle vittime di sinistri stradali all’interno dei Comuni dell’Unione Valdera che scadrà in data 16 Aprile.

Fonte: Unione Valdera

Notizie correlate