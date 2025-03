Spaccia cocaina vicino casa, arrestato in Lunigiana

Un 49enne è stato arrestato a Villafranca in Lunigiana. La guardia di finanza lo aveva adocchiato mentre faceva rapidi incontri vicino casa, ha voluto vederci chiaro. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che quegli incontri servivano per la vendita di cocaina.

Perquisito in casa, l'uomo è stato trovato con oltre 240 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro contante pari a 1.430 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. La quantità di droga ritrovata avrebbe fruttato 20mila euro. L'uomo adesso è in carcere.