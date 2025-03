Use Rosa Scotti, coppa sul tavolo e un sogno in testa: entrare fra le prime quattro

E’ la prima volta che si presenta davanti al pubblico amico dopo la conquista della coppa Italia e sarà per una partita che definire importante è poco. Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana, col trofeo conquistato a Roseto sul tavolo, l’Use Rosa Scotti è alle prese con uno dei due derby toscani del girone. Avversario proprio quel Jolly Acli Livorno che è al quinto posto staccato di 6 punti. Con tre giornate ancora da disputare e la vittoria biancorossa dell’andata, un successo in questa gara vorrebbe dire matematica di essere in uno dei primi quattro posti.

“Livorno è una squadra esperta – spiega coach Alessio Cioni – giocatrici come Miccio e Botteghi sono nomi che non hanno bisogno di troppe presentazioni a questi livelli. Il tutto senza dimenticare le due straniere di livello internazionale. Vincere contro di loro vorrebbe dire centrare il quarto posto che sarebbe un risultato pazzesco, essere riusciti a mettere dietro squadre come Livorno o Broni e per questo siamo concentrate per riuscirci. C’è da vincere e non sarà facile. Per farcela servirà l’Use Rosa migliore ed ancora una volta proveremo a toglierci quest’altra bella soddisfazione”. “Siamo certi – conclude – che anche il pubblico farà la sua parte e, oltre al piacere di festeggiare la Coppa di Roseto, vorrà essere con noi per aiutarci a centrare quest’altro bellissimo traguardo”.

Resta da ricordare che arbitreranno la partita i signori Scaramellini e Renga e che è come sempre in programma la diretta streaming sul canale youtube usebasket.

