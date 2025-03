Vedute, lavori per la nuova scuola dell'infanzia

Prosegue l’intervento di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Vedute “La casetta nel bosco”, finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Attualmente la ditta incaricata sta procedendo al montaggio della copertura, intervento che dovrebbe concludersi entro un paio di settimane. Dalla prossima settimana al via anche i lavori sugli impianti che, ricordiamo, consentiranno la classificazione del plesso scolastico in nZEB (Near Zero Energy Building). Un obiettivo reso possibile grazie alle strutture che compongono l’involucro disperdente dell’edificio e a tutti i componenti che costituiscono gli impianti meccanici, in particolare l'utilizzo di una pompa di calore idronica con impianto interno costituito da pannelli radianti a pavimento e l’impianto fotovoltaico sulla copertura, con potenza di picco pari a 13kWp.

“I lavori stanno procedendo come da tabella di marcia – spiega la sindaca Emma Donnini -. La nuova scuola sarà perfettamente integrata con la natura e ci permetterà di mettere a disposizione dei nostri bambini e delle nostre bambine un edificio di qualità, sia dal punto di vista energetico che architettonico”

Ricordiamo che il nuovo plesso scolastico, dal costo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, ospiterà due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, e con la predisposizione per una eventuale terza sezione. Ogni aula, inoltre, sarà direttamente collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto.

